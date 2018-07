Hazard: “La camiseta del Real Madrid es especial con y sin Zidane”

Eden Hazard ha vuelto a hacer otro guiño al Real Madrid. El jugador belga, que está concentrado con su país y que este martes jugará la semifinal del Mundial, aseguró a los micrófonos de Bein Sports que está bien en Inglaterra, pero que la camiseta del club blanco siempre “es especial”, según okdiario.

“Estoy bien en el Chelsea y por ahora nadie me ha presentado una oferta. ¿Si ya no me hace soñar el Madrid sin Zidane? Es verdad que es alguien especial pero el Madrid hace soñar a todo el mundo. Con o sin Zidane la camiseta del Madrid es especial. Pero también me va bien de azul así que no me molesta quedarme”, reconoció el jugador.

Hazard está cuajando un gran campeonato y esto no ha pasado desapercibido en las oficinas del Santiago Bernabéu, donde no le pierden de vista. Eso sí, a pesar de su gran momento, no cree que pueda ganar el Balón de Oro. “Será para Messi o Cristiano, está escrito así. Me acuerdo de un año en el que Ribery lo ganó todo y no se lo llevó”, aseguró.

