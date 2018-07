La selección rusa confirma haber olido amoniaco durante el partido contra España en el Mundial

Una nueva acusación incomoda al deporte ruso. De acuerdo al diario alemán Süddeutsche Zeitung, los jugadores de la selección rusa de fútbol estuvieron oliendo amoniaco, una sustancia no prohibida, para mejorar su rendimiento durante los partidos contra España y Croacia por los octavos y cuartos de final del Mundial de Fútbol, según Victor Román, N+1.

De acuerdo al diario muniqués, la federación rusa admitió que antes de entrar al campo contra España, uno de los suplentes de la selección rusa olió amoniaco impregnado en una bola de algodón. Pero, imágenes mostradas por al tabloide Bild, muestran a varios jugadores llevándose a la cara, cerca de la nariz, lo que parece ser bolitas de algodón.

Aunque el uso de amoniaco no está prohibido por las organizaciones antidopaje internacionales, la sustancia funciona como estimulante al causar una mayor irritación respiratoria, lo que mejora el suministro de oxígeno en la sangre y en consecuencia proporciona beneficios físicos.

Frente a las acusaciones, el médico de la selección rusa, Eduard Bezuglov, desestimó que los futbolistas rusos se doparan durante el Mundial. "Se trata de un simple amoníaco con el que se impregna trozos de algodón y después se inhala. Esto lo hacen miles de deportistas para animarse. Se utiliza desde hace décadas", dijo Bezuglov a medios locales.

