Las 10 míticas frases de Cristiano con el Real Madrid

1.- “Yo pienso que me silban por ser rico, ser guapo y por ser un gran jugador. Las personas tienen envidia de mí, no tengo otra explicación”. El portugués mostró su malestar tras un partido de Champions contra el Dynamo de Zagreb, según defensacentral.

2.- “Fue bonito jugar en el Real Madrid...”. Sin duda alguna la última bomba del luso. Lo dijo nada más terminar la final de la Champions contra el Liverpool. Aquí empezó el culebrón.

3.- “Me molesta que digan que Cristiano ha bajado el rendimiento y por eso ha bajado el Madrid. Si todos estuvieran a mi nivel, a lo mejor iríamos los primeros”. Palabras que generaron enorme polémica y que incluso molestaron a miembros de la plantilla. Fue tras una derrota ante el Atlético de Madrid en 2016.

4.- “Al equipo le doy un 9 y a mí, un 10”. Fue en una entrevista a MARCA tras conquistar la “liga de los 100 puntos” con Mourinho.

5.- “¿Quién ha vuelto a marcar más goles esta temporada? A lo mejor la Champions debe cambiar de nombre y llamarse CR7 Champions”. También dejó otra polémica frase tras finalizar la final de la Champions.

6.- “Yo soy el jugador más buscado en internet, todas las portadas hablan de Cristiano Ronaldo. Cuando Xavi habla de mí es que busca publicidad. Ganó todo, pero ningún Balón de Oro; yo tengo tres. Y está jugando o jugaba en Qatar...”. Duras palabras tras un rifirrafe con Xavi Hernández en 2016.

7.- “Las comiditas, los besitos y los abrazos no sirven para nada. En el Manchester United gané la Champions y no hablaba con Ferdinand, Giggs o Scholes. No tengo que ir a cenar con Benzema o que Bale venga a mi casa”. Un claro ‘dardo’ a la MSN, que por esos tiempos destacaba por su amistad.

8.- “Tu amor me hace más fuerte, tu odio imparable”. Mensaje de CR7 en su Instagram en 2015. El menos polémico de todos y el más motivador.

9.- “Puede ser que esté un poco triste. Por eso no celebro los goles y no estoy feliz. La gente de dentro del club ya sabe de lo que hablo”. Mensaje al club tras un partido en 2012. Uno de sus primeros avisos para abandonar el club. El de ahora sí que era de verdad.

10.- “Yo sé que al que le gusta el fútbol, le gusto”. Mensaje a lo Zlatan. Uno más en su amplio repertorio.

VÍDEO DESTACADO: Cristiano ruega a hinchas iraníes que le dejen dormir