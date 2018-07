Modric jugará la final del Mundial

El partido comenzó de la mejor forma posible para Inglaterra con un golazo de libre directo de Trippier. El futbolista británico aprovechó una 'faltita' de Modric sobre Dele Alli al borde del área para abrir el marcador cuando ambos conjuntos todavía estaban tanteándose. El gol descolocó a Croacia, que durante muchos minutos fue incapaz de conseguir crear peligro a Pickford. De hecho, los primeros 45 minutos fueron de los ingleses, que dominaron el partido e incluso tuvieron ocasiones para irse al descanso con más ventaja casi sin comerlo ni beberlo, según recoge Raúl Gutiérrez en defensacentral.



Media hora de 'tormenta' croata



Sin embargo, no fue así. Inglaterra desaprovechó sus oportunidades, la mejor de ellas en una doble ocasión de Harry Kane que el delantero del Tottenham estrelló en la madera. Y en la reanudación Croacia despertó. No fue en los primeros minutos, pero el gol del empate, obra de Perisic en un centro lateral que remató adelantándose a Walker, metió de lleno al equipo balcánico en la pelea. Parecían fuera del choque y de repente resurgieron. Y es que a partir del 1-1 llegaron las mejores ocasiones croatas.



De nuevo Perisic con una gran acción individual resuelta con un disparo cruzado al palo y Ante Rebic en el rechazo del poste pudieron poner el segundo para el equipo liderado por Modric. El jugador del Inter, que se vino arriba tras el gol, la tuvo nuevamente minutos más tarde tras un mal despeje de Pickford. Los últimos minutos dejaron una sensación de que Croacia merecía más, pero sobrevino la prórroga.



Reparto de ocasiones en el tiempo extra y gol ganador de Mandzukic



Stones pudo hacer el 1-2 a favor de Inglaterra en un saque de esquina, pero Vrsaljko sacó la pelota bajo palos en la que fue la mejor ocasión del tiempo extra para Inglaterra. Mandzukic pudo hacer el gol de Croacia tras un centro de Perisic al borde del descanso de la prórroga, pero Pickford apareció milagrosamente para salvar el gol. Los croatas no podían más por el cansancio derivado de tantas prórrogas seguidas y ambos equipos parecían dar por buena la lotería de los penaltis.



Pero contra todo pronóstico, una jugada aislada significó el 2-1 para Croacia. Mandzukic aprovechó un balón aparentemente inofensivo peinado al área para rematar con la zurda de tiro cruzado ante la salida de Pickford, un tanto que vale una final para el combinado balcánico, la primera de su historia en los Mundiales. Un merecido premio que ahora enfrentará a Modric y Kovacic ante Varane en la final del próximo domingo. Al menos un madridista ganará la Copa del Mundo. Ahora sólo falta saber quién será.

VÍDEO DESTACADO: Luka Modrić