¡Alerta máxima!: El agente de Bale solicita una reunión con el Madrid

Gareth Bale debe tener un papel protagonista en el nuevo Real Madrid de Lopetegui tras la salida de Cristiano Ronaldo. Es lo que considera todo el madridismo. El galés debe dar un paso al frente para demostrar que es un futbolista de talla mundial y que puede echarse a un equipo tan grande a la espalda. Sin embargo, el '11' no lo tiene claro. Sabe que la salida de Cristiano supondrá la llegada de otro futbolista de primer nivel y no quiere verse en la misma situación que la temporada pasada con Zidane, según reocge Raúl Gutiérrez en defensacentral.

Es por eso que, tal y como Jonathan Barnett ha expresado en ESPN, el agente del futbolista del Real Madrid se verá las caras con José Ángel Sánchez, director general del club blanco, para intentar aclarar cuál será el rol del futbolista el curso que viene. La situación viene agravada por el gran interés que el Manchester United está mostrando por el jugador, lo que hace pensar a la cúpula merengue que Barnett puede 'amenazar' con dejar el Bernabéu si no se le asegura un puesto en el once titular a su pupilo.



La intención del Real Madrid fue en todo momento la de mantener a Gareth Bale, pasara lo que pasara con el futuro de Cristiano Ronaldo. Pero ahora que el portugués ha dicho adiós más todavía. La cúpula merengue sabe que el equipo no puede permitirse la salida de otra estrella después de lo ocurrido con el portugués, y aunque llegarán refuerzos para el ataque el galés obtendrá la palabra del club de que él va a ser una de las grandes referencias del nuevo proyecto.