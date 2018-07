Benzema felicita a James alimentando los rumores sobre su regreso

Benzema Comenzó su carrera deportiva en las categorías inferiores del Olympique Lyonnais y debutó con el primer equipo en 2004. En sus cinco temporadas en el club francés disputó 112 partidos de liga y anotó 43 goles. En la temporada 2007-08, Benzema se convirtió en el máximo goleador de la Ligue 1 con 20 goles, lo que le valió para conseguir, también, según wp, el premio al Jugador del Año de la liga francesa. Tras finalizar esa temporada, el futbolista francés ficha por el Real Madrid C.F..

Benzema no ha dudado en felicitar a James Rodríguez por su cumpleaños. El colombiano cumple 27 años y su ex compañero en el Real Madrid ha utilizado las redes sociales para mandarle un mensaje en su día acompañado de una foto de ambos en su etapa en el conjunto madridista. “Feliz cumpleaños, hermanito”, escribió el delantero galo, alimentando los rumores sobre un posible retorno del de Cúcuta a la entidad blanca.

OKDIARIO ha desvelado que el futuro de James Rodríguez sigue siendo incierto a estas alturas del mercado de fichajes. El colombiano acabó su temporada el pasado martes 3 de julio al caer eliminado del Mundial 2018 de Rusia ante Inglaterra en una tanda de penaltis de locos. Tras esto, el jugador piensa ahora en su futuro más próximo que es dónde va a jugar la próxima campaña. Y podría ser en el Bernabéu…

James Rodríguez piensa en estos momentos en una hipotética vuelta al Real Madrid tras la marcha de Zinedine Zidane a finales de mayo. Hay que recordar que la relación con el galo no fue la mejor, pero éste ahora no está. Ahora no ve con malos ojos retornar al conjunto blanco tras una temporada en el Bayern de Múnich al máximo nivel donde ha demostrado que puede ser titular en el equipo dirigido por Julen Lopetegui. El colombiano considera que todos parten de cero en la plantilla, y que tiene la calidad suficiente como para volver a vestir de blanco.

