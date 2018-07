La última mamarrachada de Amaia es el 'antihimno' del Mundial: "Si Manolo pierde el bombo, disgusto nacional"

Lo que le faltaba a esta chica. No será la última mamarrachada de Amaia Romero, que para hacerse perdonar su pufo en el Festival de Eurovisión, intenta desesperadamente agradar a su parroquía progre.

Amaia ha demostrado en más de una ocasión que canta todo lo que se le ponga por delante.

A falta de algo mejor, la ganadora de Operación Triunfo intenta ahoa sacarle partido al Mundial de Fútbol, entonando un 'antihimno' en el que hace referencias al polémico despido de Lopetegui por parte de Luis Rubiales, las celebraciones 'chulescas' de Cristiano Ronaldo o incluso al mítico cabezazo de Zidane a Materazzi en la final de Alemania de 2006.

Se trata de El Himno Titular, una canción satírica lanzada hace unas semanas por el grupo madrileño Carolina Durante. Se trata de un tema en el que la banda ironiza con las canciones que surgen cada cuatro años para apoyar a La Roja de cara a su participación en el campeonato de la FIFA.

"El maldito lolololo, no soporto las canciones del Mundial. Si Manolo pierde el bombo, disgusto, disgusto nacional. No me creo que Odriozola no sea titular".

Eso reza el estribillo de esta canción con la que Amaia causar 'sensación' en las redes sociales.