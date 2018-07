Sara Carbonero revela por fin lo que ocurrió tas su beso con Casillas el día que España ganó el Mundial

Sin duda, el momento en el que España se hizo con su primer Mundial quedó marcado en la memoria de todos, protagonistas o no del evento. Sobre todo para Sara Carbonero, que lo vivió intensamente desde dentro como reportera de Telecinco.

La periodista ha querido recordarlo con un nostálgico texto que ha compartido en su Instagram.

"Un 12 de julio como hoy de hace 8 años aterrizábamos en Madrid en medio de un calor sofocante después de vivir una de las noches más increíbles de nuestras vidas", comienza diciendo haciendo alusión a la noche en la que se confirmó su romance con Casillas en uno de los besos más icónicos de la historia de la televisión.

Acto seguido, continuó describiendo como fue su llegada a España. En esos momentos, no tuvo apenas tiempo para prepararse y tuvo que irse "corriendo a Príncipe Pío, comenzaría la gran celebración con los aficionados".

La periodista continuó recordando una divertida anécdota sobre el vestido que llevó ese día.

Y es que, en un primer momento no se "veía con nada" pero "de repente apareció "el vestido rojo".

"Era temporadas pasadas, me quedaba algo grande y estaba usado pero era 'ese'. Todas las que estábamos ahí lo vimos claro. Con las prisas me puse unas sandalias un número más grande que el mío y salí corriendo".

Tras esto, la periodista recuerda cómo su regreso a los pasillos de Mediaset en los que se encontró "con compañeros de todos los programas que estaban eufóricos y afónicos, con las bufandas de España".

"Me abrazaban como a un familiar que hace mucho tiempo que no ves. Algunos se emocionaban, querían saber cómo lo habíamos vivido in situ".