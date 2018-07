El verdadero bombazo galáctico del verano del Real Madrid que te dejará descolocado

Según esta información, el Real Madrid no piensa fichar a Neymar, Mbappé, Harry Kane o Eden Hazard. Ninguno de estos futbolistas tendría opción alguna de recalar en el club blanco por una cuestión de principios y de dinero. Florentino Pérez considera que no puede competir con el potencial financiero de los clubes-estado y por esta razón mantendrá su apuesta por la juventud de los últimos años, según recoge Raúl Gutiérrez en defensacentral.



El Real Madrid no piensa gastarse ni 150 ni 200 millones de euros en ninguna operación este verano. Y ni siquiera la salida de Cristiano Ronaldo ha cambiado el plan: "Decidimos hace unos años que la política de fichajes era otra y la salida de Cristiano no va a cambiar nuestros planes", habría explicado una fuente del club. Así, Julen Lopetegui tendrá que conformarse con Vinicius, Odriozola y Lunin. En el mercado invernal, si fuera necesario, también podría empezar a contar con Rodrygo, procedente del Santos.

Futbolistas de la casa como Martin Odegaard, Raúl De Tomás o el posible regreso de James Rodríguez completan el panorama madridista para la próxima temporada. El que no estaría descartado, según esta información, es Thibaut Courtois. A pesar de que el Madrid no quiere hacer ninguna inversión galáctica, el precio del belga (entre 35 y 40 'kilos') se presenta como una oportunidad única de reforzar la portería.

VÍDEO DESTACADO: Neymar