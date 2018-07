¿Sabes qué jugador ha pedido coger el '7' de Cristiano?

Lo único cierto es que a 18 de julio el dorsal número ‘7’ del equipo está sin dueño. Se marchó Cristiano Ronaldo y, por el momento, nadie lo ha heredado oficialmente. En teoría, se espera que ese anhelado fichaje de un crack mundial sea el que termine quedándose con ese mítico dorsal, según recoge Rubén Gómez en defensacentral.



Sin embargo, según ha podido confirmar Defensa Central, hay un jugador de la plantilla blanca que ya ha pedido quedarse con ese número en caso de que no haya una súper contratación que reclame dicho dorsal ‘7’. Y ese no es otro que Marco Asensio.

El joven centrocampista del Real Madrid está llamado a ser uno de los grandes líderes del equipo en la nueva etapa post-Cristiano. De ahí que tanto el jugador como el propio club vean con buenos ojos ese cambio de dorsal. Es algo que no pilla de nuevas al club blanco, que ya ha visto cómo Modric dejaba su número ‘19’ para convertirse en el ‘10’.

Por el momento, no es más que una petición que ya está encima de la mesa. No hablamos de una imposición, ni mucho menos, pero Asensio estaría encantado de cambiar su actual dorsal ‘20’ por el ‘7’, un número que han lucido leyendas como Butragueño, Raúl o Cristiano. Si no hay un gran fichaje que lo reclame, Asensio está en la pole position para quedarse con un dorsal mítico en la casa blanca.

