Sale a la venta papel higiénico con la imagen de Cristiano Ronaldo en el sur de Italia

El papel higiénico o un material con similares funciones ya era conocido en China desde el segundo siglo a. C.,​​aunque existen ciertas pruebas que mencionan su uso en la historia de la humanidad ya en el siglo VI a. C., en los comienzos de la China medieval.​ En 589 a. C. el oficial académico Yan Zhitui (531–591) escribía sobre el papel higiénico, según wp:

"El papel sobre el que están escritas anotaciones o comentarios sobre los Cinco Clásicos así como sus dichos, ese papel me cuidaré mucho de emplearlo en propósitos del cuarto de baño".​

Durante los comienzos del siglo XIV (Dinastía Yuan), se tiene constancia de que en la ciudad de Zhejiang había una producción anual de papel higiénico por una cantidad de diez millones de paquetes de 1.000 a 10.000 hojas de papel higiénico cada uno. Durante la Dinastía Ming (1368-1644 d. C.), se registraron en 1393 que 720.000 hojas de papel higiénico para el uso general de la corte Imperial en la capital de Beijing.​ partir de los registros de la Oficina Imperial de Suministros (Si Bao Chao), de ese mismo año, también se existen datos documentados del uso que hacía la familia imperial del emperador Hongwu, donde se consumían 15.000 hojas especiales de tejido suave - papel higiénico, y cada hoja de papel higiénico fue incluso perfumado.​

En la ciudad italiana de Nápoles han puesto a la venta rollos de papel higiénico con la imagen del futbolista portugués Cristiano Ronaldo vestido con la camiseta de la Juventus. Las fotos de los particulares rollos se han vuelto virales en las redes sociales.

El papel higiénico ha salido a la venta en tiendas de suvenires pocos días después de que CR7 fuera presentado oficialmente como nueva estrella de la Juventus de Turín (ciudad del norte del país).

En Nápoles, ciudad donde juega uno de los máximos rivales de la Juventus, venden papel higiénico de Cristiano Ronaldo 🤨 ¿Lo comprarían? pic.twitter.com/S0xc9Q91vf — SoyReferee (@SoyReferee) 18 de julio de 2018

El hecho de que se comercialice en Nápoles no es casual, dado que el club napolitano es el acérrimo rival de la 'Vecchia Signora'.

El 10 de julio, el Real Madrid anunció que Cristiano Ronaldo abandonaba la institución 'merengue' para jugar en el cub italiano.

