El Real Madrid cierra un acuerdo final con Hazard a falta de una simple reunión

Este sábado 21 de julio de 2018, podría vivirse el desenlace de su culebrón. Según ha podido saber Defensa Central, Eden Hazard ya le ha comunicado al Chelsea su deseo de ser traspasado al Santiago Bernabéu si llega una oferta por él. Esa oferta podría llegar mañana mismo. El acuerdo entre Hazard y el Real Madrid es total. Algunos medios belgas, como HLN y NieuwsBlad, dan por hecho que el Chelsea no se subirá a la parra por su traspaso y accederá a dar el O.K para su venta, según recoge Aleix Generó en defensacentral.



El acuerdo entre Florentino Pérez y el padre del futbolista es total, según ha podido confirmar ese medio en el día de hoy, ahora solo falta la parte más complicada: negociar con el Chelsea. El deseo del jugador al pedir el llamado Transfer Request juega un papel fundamental en la negociación. "Después de seis maravillosos años en el Chelsea, podría ser la hora de descubrir algo más. Especialmente después de esta Copa del Mundo. ¿Mi futuro? Puedo decidir si quiero quedarme o irme, pero Chelsea tomará la decisión final. Conoces mi destino favorito. Me vincularon a todos los clubes posibles. El Madrid siempre es muy especial, esté Zidane o no en él", afirmó tras el Mundial. Fue el guiño que daba luz verde al Real Madrid para lanzarse a por su fichaje.



El montante de la operación podría oscilar entre los 110 y 140 millones de euros. El Chelsea, en su primera petición se descolgó con los 226 millones de euros, ni a los 180 kilos se plantea llegar el Real Madrid en su oferta final. El crack de Bélgica cobra actualmente 12'5 millones de euros y en el Santiago Bernabéu cobrará en torno a 15 kilos. Será junto a Bale el mejor pagado de la plantilla madridista, pero renunciará a un buen dineral del Chelsea con esos 20 millones anuales que le ofrecían en su renovación.

VÍDEO DESTACADO: Eden Hazard