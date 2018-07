Ozil renuncia a la selección alemana por «racismo y falta de respeto»

El centrocampista Mesut Özil ha anunciado su renuncia a la selección alemana de fútbol mientras «permanezca el sentimiento de racismo y falta de respeto» que originó la publicación de una foto suya con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en el pasado mes de mayo, tras lo cual lamenta incluso el «trato recibido» por la Federación Alemana, según ABC.

«Después de considerarlo mucho tras los recientes acontecimientos, ya no jugaré para Alemania a nivel internacional, mientras permanezca el sentimiento de racismo y falta de respeto. El trato que he recibido de la Federación hacen que no quiera vestir más la camiseta de la selección», ha escrito Özil en Twitter, horas después de haber defendido su foto con Erdogan y asegurar que lo volvería a hacer.

VÍDEO DESTACADO: Mesut Özil