Polémica por las botas españolas que lleva Iniesta en Japón

Ahora que se ha marchado del equipo catalán parece haberse acordado de la nacionalidad que tiene y, curiosamente, lo ha plasmado en las botas con las que juega al fútbol en su nuevo equipo, el Vissel Kobe de Japón, según defensacentral.

Si uno repasa las imágenes de Iniesta con la camiseta del Barcelona no encontrará el más mínimo rastro de una bandera española en sus botas. Directamente no lo había ¿No le dejaban llevarlo en el Camp Nou? ¿Fue él mismo el que decidió no hacerlo para no molestar a quien no se sintiera español dentro de su club?

Resulta curioso que ahora que se ha marchado al otro lado del mundo para jugar al fútbol y tener un retiro dorado barnizado en millones de euros a Iniesta le haya dado por adornar la parte trasera de sus botas con una bandera de España ¿En Japón sí, Andrés? ¿Por qué no lo hacías mientras estabas jugando en tu país con tu club? ¿Por qué escondías tu bandera? ¡Se te ve el plumero!

