Maradona desmiente que vaya a casarse

El ex futbolista ha negado la información que este miércoles saltó desde Argentina y que apuntaba a una presunta pedida de mano del Pelusa a su novia, Rocío Oliva. El astro argentino se ha mostrado muy molesto por la noticia y ha dejado claro que si se casa, será porque él quiere, no porque lo desee la prensa, según informalia.

"Me caso cuando se me canta a mí, querido. Están haciendo una novela de todo esto que no tiene sentido. Cuando le pida el casamiento se lo voy a pedir a ella, no a ustedes", dijo Diego Armando Maradona al programa Confrontados.

El ahora presidente del Dinamo Brest de Bielorrusia responde así a la información del portal argentino Gente, que contaba que Maradona pidió matrimonio a su novia durante la fiesta de 28 cumpleaños de ésta. Además, el mismo medio aseguraba que en la fiesta, celebrada en su casa de Bella Vista, se encontraban acompañados por sus amigos y familiares, y que la madre de Rocío lloró a lágrima viva con la petición del ex futbolista a su hija.

