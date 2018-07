Real Madrid: Lopetegui ya tiene claro su once inicial para la esperada Supercopa de Europa

Tanto Julen Lopetegui como Diego Pablo Simeone podrán contar con sus onces de gala para el encuentro de la Supercopa de Europa que disputarán en Tallín el miércoles 15 de agosto de 2018, en el que se jugarán el primer título de la temporada.

El técnico del Real Madrid contará con todos sus jugadores, aunque Varane, Modric y Kovacic, que disputaron la final del Mundial, apenas habrán tenido tiempo para ejercitarse con el resto de sus compañeros.

A pesar de esto, Modric, que tiene previsto volver de sus vacaciones una semana antes del encuentro, ya ha mostrado su deseo de jugar el derbi europeo aunque sólo sea con una semana de entrenamiento y por lo tanto Lopetegui podrá incluirlo en un posible once inicial, lo que sin duda es una buena noticia para el recién llegado al banquillo madridista que poder contar con el Balón de Oro del Mundial de Rusia y uno de los candidatos al premio The Best.

ESTE ES EL REAL MADRID QUE SALTARÁ AL CAMPO

Keylor Navas será el portero titular



No se ha incorporado a los entrenamientos pero será titular. A la espera de la contratación de Courtois, el costarricense tiene la titularidad asegurada en Estonia. Al belga no le dará tiempo a jugar la Supercopa contra sus ex porque su regreso a los entrenamientos está previsto para mediados de agosto. Thibaut terminó su participación en el Mundial de Rusia el pasado día 14 y tendrá todavía al menos dos semanas más de descanso, según recoge Miguel Ángel Díaz en defensacentral



La defensa tendrá una gran novedad



Álvaro Odriozola se perfila como titular en el carril diestro. El donostiarra lleva trabajando dos semanas a gran nivel y estará en plenitud física para la Supercopa de Europa. Carvajal se incorporará en unos días y tendrá que apretar mucho si quiere jugar contra el Atlético. Marcelo será el lateral izquierdo y el centro de la zaga lo ocuparán Ramos y Nacho. El campeón del Mundo Raphael Varane no llegará a tiempo a la cita.



Un medio campo con novedades



Lopetegui tendrá a Kroos, Isco, Asensio o Ceballos; Casemiro empezará a trabajar en Estados Unidos pero podría tener más descanso mientras que Modric y Kovacic no llegarán para el partido. Las opciones se abren. El utrerano Ceballos podría tener la gran oportunidad, Kroos bajar al pivote defensivo e Isco y Asensio formarían los interiores. Lucas Vázquez también podría apoyar a la medular partiendo desde la banda diestra.



Bale y Benzema: titularidad asegurada



Salvo lesión en las dos próximas semanas, Gareth Bale y Karim Benzema compartirán delantera en Tallín. Los dos iniciaron la pretemporada el 16 de julio ya que no disputaron el Mundial de Rusia y llegarán al duelo en plena forma, con un mes de entrenamientos en las piernas y dispuestos a darle otro alegrón al aficionado madridista. Sin Cristiano Ronaldo en el equipo, ambos buscarán agenciarse, ya desde el primer día, el papel de líder merengue esta temporada.





