Rodrygo viene a comerse el mundo en el Real Madrid

La meta de haber fichado por el Real Madrid



"Ya he conseguido una de las metas de mi carrera, que es ser contratado por un gran club de Europa. Ahora mi objetivo es llegar a la selección absoluta y un día ser elegido como el mejor jugador del mundo. Es un sueño ser miembro del Madrid pero si no trabajo y busco ser el mejor del mundo, no servirá para mucho. Es muy difícil jugar en ese equipo", según defensacentral.



Centrado en el Santos este año



"La gente se imagina cómo va a ser allí, pero me queda un año más en el Santos. Tengo que estar 100% centrado aquí. Espero las mejores cosas para mí en el Real Madrid pero hay que estar preparado y, por el momento, debo estar completamente centrado en hacer un gran trabajo con mi equipo para llegar de la mejor forma al Madrid".



Evita las comparaciones con Neymar



"No quiero ser ni Neymar, ni Robinho ni nadie...soy Rodrygo. Ellos fueron y son grandes jugadores de la historia del fútbol brasileño pero yo no quiero que me comparen, simplemente quiero ser yo mismo, trabajar duro y labrarme mi carrera. Espero que esté llena de éxitos en el futuro primero con el Santos y luego con el Real Madrid.