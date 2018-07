Este árbitro le pide a Özil que le firme un autógrafo… ¡en la tarjeta amarilla!

No es una broma. Ni una metáfora. Mesut Özil acudió este sábado al Estadio Nacional de Singapur para defender la camiseta del Arsenal ante el Paris Saint-Germain en un partido amistoso correspondiente a la Internacional Champions Cup. Aunque el alemán sufrió una contundente derrota por 5-1, se convirtió en el protagonista de una de las imágenes más destacadas de la jornada, según La Vanguardia.

Antes de saltar al terreno de juego, el árbitro Nathan Chan Rong realizó una curiosa petición a Özil: quería un autógrafo en la tarjeta amarilla. El centrocampista teutón, que acabó boquiabierto, no dudó en dejar su rúbrica estampada en la cartulina.

Did Özil just sign the referee's card? 😂 pic.twitter.com/4WuxaGgcZj