Cadena COPE: Bestial ataque de José María García a Florentino Pérez

Tiene ya más años José María García que el arroz con leche, pero no ha cambiado un áoice.

El veterano y todavía muy popular periodista ha criticado duramente a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, por su actuación en el fichaje de Julen Lopetegui, que acabó con el cese del técnico como seleccionador español.

José María García ha sido muy duro con el presidente del Real Madrid en una entrevista que ha concedido al programa 'El Partidazo' de la Cadena COPE.

"Irrumpió en la selección con la colaboración de Lopetegui horas antes de empezar un Mundial, a espaldas del presidente. Intentó antes seis o siete entrenadores que dijeron que no".

García también apuntó que hubo alevosía y premeditación:

"Rubiales dijo que no se hiciese público y Lopetegui hizo lo contrario. Además de corneado, apaleado. Florentino provocó que lo echaran para no presentar a un exseleccionador que hubiese fracasado. Rubiales actuó perfectamente".

José María García criticó el actual momento del periodismo deportivo y señaló el poder que están teniendo los jugadores.

Sobre la enfermedad que había sufrido, comentó:

"Yo he sido muy católico. Muchos pasaron por lo mismo que yo y no lo han podido contar. Desde que me dijeron que estaba curado, veo el vaso siempre medio lleno".