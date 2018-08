Maradona: “Me jode que los medios no me consideren candidato a seleccionador de Argentina”

Diego Armando Maradona ha declarado este martes su molestia al no ser considerado entre los candidatos para dirigir la selección de Argentina.

"Con respecto a la selección argentina, quiero decir que me jode que algunos periodistas no me incluyan entre los posibles técnicos. Y lamento que tampoco me tengan en cuenta algunos diarios argentinos, que sí hablan de otros extécnicos de la selección, pero no de mí", ha escrito en Facebook.

"De todas maneras yo tengo un contrato de tres años y el Dinamo tiene mi palabra. Aunque yo por la selección doy la vida", ha agregado.