Así fue el mágico regreso de Santi Cazorla al Villareal

El mediocampista español Santi Cazorla volverá a competir dentro de un torneo profesional después de permanecer dos años sin jugar, padecer ocho operaciones y una infección en su tobillo, por la que lloraba cada vez que saltaba al campo, según infobae.

El ex jugador del Arsenal de Inglaterra tuvo una presentación a todo vapor. Miles de fanáticos se hicieron presentes en el estadio para ver al nuevo refuerzo del "Submarino amarillo", quien apareció dentro de un tubo lleno de humo, producto de un truco de magia, el cual generó un debate en las redes: "¿Cómo lo hizo?"

El futbolista de 33 años señaló durante su presentación como nuevo futbolista del Villarreal, que era un día "muy especial y emocionante" tras todo el esfuerzo realizado durante los dos últimos años y ver peligrar su carrera profesional.

"Es un día muy especial, por volver a mi casa. Doy las gracias al Villarreal, ya no solo por abrirme las puertas cuando tenía 18 años, sino por haber sentido su apoyo en estos momentos tan difíciles y abrirme de nuevo las puertas", explicó tras haber estado a prueba durante la pretemporada.

"Tengo que disfrutar el momento. Soy exigente y quiero seguir mejorando. No me sirve conformarme. Tengo margen de trabajo. Aún tengo unos dolores y quiero quitarlos y estar mejor. Creo que puedo mejorar mi nivel de cara al futuro", añadió.

El futbolista asturiano elogió al Villarreal, del que dijo que "es un ejemplo como hace las cosas el presidente, el club... Me he emocionado porque son muchas sensaciones y recuerdos. Y ojalá siga haciendo cosas bonitas como hice en el pasado".

Tras superar tantos problemas físicos y volver a sentirse jugador, Cazorla comentó que "detrás de las cámaras no sale mucha gente que ha estado conmigo. Mikel Sánchez y todo su equipo, Alavés, Arturo, mi fisio personal Juan Carlos y sobre todo mi familia, que no he podido estar demasiado con ellos en estos dos años".

Sobre el próximo inicio de LaLiga, comento que "será complicado el primer partido de Liga. No es igual un amistoso que cuando llega el momento de la verdad. Intentaré disfrutarlo. Me pasarán muchas cosas por la cabeza muchas cosas en las horas antes; espero que en el campo ya me pueda evadir un poco". (Con información de EFE).