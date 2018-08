Yerry Mina: "Lo pasé mal en el Barça, estuve jodido"

Un infierno. Después de hacerse oficial el fichaje del defensor colombiano Yerry Mina por el Everton de Inglaterra, el futbolista colombiano de 23 años se confesó en una entrevista con Mundo Deportivo.

El ex jugador del Palmeiras sólo formó parte de la institución catalana por ocho meses. Si bien desempeño no convenció de todo al entrenador Ernesto Valverde, Mina fue uno de los mejores defensores del Mundial de Rusia 2018 y se pensaba que iba permanecer en el club catalán como reemplazo de Piqué y Umtiti. Sin embargo, ficharon al francés Clément Lenglet y le dieron salida.

"Jugué muy poco, tuve muy pocas oportunidades para demostrar lo que yo soy", explicó el defensor colombiano al periódico español, y consideró que ese es uno de los motivos por el que le quedó una "espina" clavada, que en parte pudo sacarse tras su desempeño en el Mundial.

"Si no tienes minutos y juegas un partido y el siguiente lo haces a los dos meses, es un poco complicado", agregó el jugador cafetero, quien participó de seis encuentros por Liga española y uno por Copa del Rey.

"Lo pasé mal durante mi etapa en Barcelona. No quiero entrar en detalles, pero como todos los jugadores, pasamos por momentos buenos y malos", reveló Mina y agregó: "Estuve jodido. Caí pero me levanté y ahora estoy aquí (Everton) batallando de nuevo."

A pesar de lo que ocurrió en los ocho meses que estuvo en el club, el jugador no pierde las esperanzas de volver a vestir la camiseta azulgrana: "Obvio que volvería, el Barça es maravilloso y quisiera estar aquí siempre. Los compañeros, los técnicos, los auxiliares".

"Antes de empezar las vacaciones, cuando estaba en el Mundial, decidí que, si no me daban la oportunidad de seguir en el Barça, iba a irme a un equipo donde el técnico me quiera especialmente", reconoció el colombiano.

"Durante las vacaciones Marco da Silva (entrenador del Everton) me llamó varias veces preguntándome cómo me sentía, si estaba entrenando y eso me gusta. Y desde ahí se ganó mi confianza"