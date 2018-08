Iker Casillas ha vuelto a dar mucho que hablar por esta conversación de WhatsApp

Iker Casillas es el ídolo de muchas personas en todo el mundo. El portero del Oporto, exguardamente del Real Madrid, es un referente e inspira a muchos. Es el caso de un tuitero que será padre en los próximos meses y le pidió ayuda al futbolista para convencer a la madre de que el niño lleva por nombre Iker, SEGÚN huffingtonpost.

"Buenas!! @IkerCasillas necesito una ayuda tuya y de la gente porfavor, voy a ser papa en enero, mi mujer y yo estamos discutiendo como se va a llamar el Bebe si fuera niño, necesito 30.000 RT's porfavor, yo lo quiero llamar IKER", escribió el futuro padre en un tuit, en el que adjuntaba una captura de pantalla de la conversación que había mantenido con su mujer en WhatsApp.

Casillas recibe diariamente decenas de interacciones en redes sociales, pero esta llamó su atención y decidió echarle una mano al padre:

Claro que te ayudo máquina!! Da igual que no se llegue!! Me has pedido algo precioso y habrá que intentarlo!! Salud!! 👶 https://t.co/5UtISSwaHe