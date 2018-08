Hristo Stoichkov: "Sin Messi, Argentina en tres años no gana un partido"

Haciendo amigos, el búlgaro que marcó una época en el Barça y sigue por aquí, dando pelotazos.

Justo el día en el que se confirmó que Lionel Messi se tomará un "descanso" en la Selección, Hristo Stoichkov advirtió de los peligros de no contar con el rosarino y cargó duro contra Gonzalo Higuaín.

Integrante de uno de los mejores Barcelona de la historia, comandado por Johan Cruyff, el histórico futbolista búlgaro y ganador del Balón de Oro en 1994, no tuvo reparos en afirmar que "sin Messi, Argentina en tres años no gana un partido", además de asegurar que la Selección no fue campeona en el Mundial de 2014 "por culpa" de Gonzalo Higuaín.

"Si a la selección argentina le sacas a Messi en tres años no gana un partido. No olvidemos que en el 2014 Argentina no fue campeón del Mundo por culpa de Higuaín que erró dos situaciones concretas".

En relación a si le hubiese gustado jugar con Lionel Messi, fue tajante:

"Yo con él o él conmigo, porque yo soy un tanto mayor (bromeó). Yo no puedo decir me hubiera gustado jugar con Messi, porque a mi época no la cambio, yo defiendo mi época. Hoy tengo la chance de disfrutar a Lio Messi, todos los días en Barcelona, que es el mejor jugador del mundo de todas las épocas. Lo que pasa con Messi, es que nosotros y todos somos culpables, porque siempre vamos a estar esperando que Messi haga siempre algo distinto y sea mejor".

"En el Mundial de Brasil, Argentina perdió el Mundial por culpa de Higuaín y no por culpa de Messi, tuvo dos ocasiones y no las concretó. En la Copa América, fallaron otros jugadores, pero cuando Messi falla un penal, toda la culpa es de él. No es así".

Hristo también se refirió al proyecto de la Selección y si bien reconoció que no es partidario de cambiar mucho las cosas, comentó que será importante tener claro qué modelo se busca y si vas a depender o no de Messi. En este sentido, aseguró:

"Si yo mañana quitó a Lionel Messi, este equipo durante tres años no va a ganar un partido. Por eso, el fútbol argentino tiene que tener una estructura y no tengo claro que proyecto quiere el nuevo presidente de la Federación. ¿A qué quiere jugar Argentina?, esa es la gran cuestión".

Y sobre si hay que hay que preguntarle a Messi quién tiene que ser el DT de la Selección, disparó:

"Es una puta mentira que alguien inventó desde hace un tiempo. Entonces yo tendría que ser el DT de la selección argentina porque soy amigo de Lionel. Es pura mentira, como puede haber gente así. Hay muchos argentinos que ni saben quién es Lionel Messi y no lo conocen. Muchos lo ven, pero no lo conocen. Yo lo conozco muy bien y sí puedo decir que nunca se metió en el armado de un equipo. Son puras mentiras".

En otro orden, el búlgaro reveló una anécdota con el entrenador Johan Cruyff en su época como futbolista del Barcelona:

"Fue todo. Cuando llegué me dijo de muy joven: aquí estás, voy a trabajar contigo hasta que ganes el "Balón de Oro". Cuando lo ganes, ya no voy a querer saber más nada contigo. Durante 4 años trabajamos duro hasta que conseguí ese Balón de Oro, que no es de Hristo Stoichkov, sino de Johan Cruyff, de todos".

Para terminar, elogió el trabajo de Matías Almeyda y los postulo para que asuma al frente de la Selección de México: