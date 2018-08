Atlético de Madrid 4 - Real Madrid 2: Supercopa y SuperCosta

SuperCosta, Supercopa y mini-venganza. Ganó el Atlético y perdió el Real Madrid. La era post-Zidane y post-Cristiano comenzó con derrota.

Lopetegui entra con el pie izquierdo porque el equipo que heredó, que ganaba todas las finales, hizo agua de manera bochornosa en defensa.

El Real Madrid fue preso de sus propios errores en la final de la Supercopa. Los de Lopetegui regalaron tres goles infantiles que fueron decisivos para terminar perdiendo, en la prórroga, por 2-4.

El peor inicio posible



Si al Madrid le hubieran pedido el guión de una película de miedo para iniciar su temporada oficial seguramente se habría elegido algo parecido a lo que le pasó en Tallin. Nunca un pelotazo en largo retrató a tantos jugadores. En cuestión de 53 segundos Diego Costa puso en jaque a Sergio Ramos, que se confió en exceso y no fue a la disputa del cuero, a Varane, que pecó de excesiva blandura en el corte y, por último, a Keylor Navas, que se tragó el lanzamiento del hispano-brasileño por el único lugar por el que podía pasar la pelota, el primer palo.

El equipo de Lopetegui acusó el golpe. Fueron los peores minutos del equipo blanco en el partido. No solo no conseguían domar el balón sino que tampoco acertaban a perseguirlo.



Reacción merengue

Por suerte para el equipo merengue los de Lopetegui sacaron fuerzas de flaqueza tras el contratiempo inicial. El juego comenzó a mejorar, aparecieron los Isco, Kroos, Bale y compañía. Comenzó amagando Asensio con un remate de tacón en el primer palo que sacó Oblak con una gran parada.



Gran gol de Benzema

El juego madridista empezaba a subir su intensidad y calidad. En esa sintonía apareció la mejor virtud de Gareth Bale, la velocidad. El galés fue una bala, encaró a Lucas, le dejó atrás y sacó un centro al segundo palo que cabeceó a la red un inspirado Benzema. Los dos jugadores llamados a hacer olvidar a Cristiano se habían asociado en un gran gol del Real Madrid.



El Madrid se ponía por delante

Territorialmente el dominio del equipo blanco era evidente. Más posesión, más pases, más intentos de acciones en profundidad…sólo faltaba que el resultado también se pusiera a su favor. Y esa remontada llegó de la forma más extraña, con un penalti absurdo y claro de Juanfran por una mano en una acción con Benzema. Sergio Ramos fue el encargado de ‘vestirse’ de Cristiano Ronaldo, con el papel de lanzador oficial, y superar a Oblak con la máxima tranquilidad. Los blancos le habían dado la vuelta al resultado y encontraban justicia sobre el césped.

Fallo de Marcelo, gol del Atlético y a la prórroga

Si en la jugada del 0-1 salieron mal parados la mitad de los defensores del Real Madrid, la acción que termina con el 2-2 llegó por gentileza de Marcelo. El brasileño metió en el campo un balón que se marchaba por la línea lateral, un error infantil que se convirtió en una asistencia mortal para que el Atlético acabara dentro del área blanca y Diego Costa sólo tuviera que poner el empate. Dos goles encajados tras dos fallos garrafales de los defensores. Ahí sigue teniendo trabajo Lopetegui. A todo esto, el resultado ya no se movería más. Prórroga.



Otro regalo del Madrid, nuevo gol en contra

El Madrid fue una máquina de cometer errores imperdonables en zonas del campo en las que no se pueden permitir. Si los dos primeros goles habían sido ‘cagadas’ imperdonables, el regalo en el tercer gol rojiblanco fue de lo más grotesco. Ramos le dio una pelota a Varane de espaldas en la frontal, el francés se aturulló con el cuero y se lo robaron. Una pérdida mortal que Thomas convirtió en asistencia para que Saúl fusilara a Keylor Navas.



El 'despelote' defensivo del Madrid no terminaba

El equipo de Lopetegui fue una auténtica verbena defensiva. Tres minutos después del error que les había costado el 2-3 cayó el cuarto. Carvajal reclamó una falta de Diego Costa que el árbitro no pitó y eso terminó con un agujero en el borde del área para que Koke, solo, empujara a la red el 2-4. Unos no podían tener más premio con menos y los otros no habían regalado tanto ni en Reyes y Papá Noel juntos. Un mal inicio defensivo del proyecto Lopetegui que empieza sin título.



Ficha técnica

Real Madrid 2: Keylor Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos (Mayoral 101’), Isco (Lucas 82’), Asensio (Modric 56’), Bale y Benzema

Atlético de Madrid 4: Oblak, Juanfran, Godín, Savic, Lucas, Koke, Rodri (Vitolo 70’), Saúl, Lemar (Thomas 89’), Griezmann (Correa 57’) y Diego Costa (Giménez 108’)

Árbitro: Szymon Marciniak (POL). Amonestó a Asensio, Marcelo, Diego Costa, Ceballos, Modric, Vitolo, Ramos

Goles: 0-1 Diego Costa (1’), 1-1 Benzema (26’), 2-1 Ramos (p.62’), 2-2 Diego Costa (78’), 2-3 Saúl (101’), 2-4 Koke (104’)

Estadio: Estadio Lilleküla de Tallin (Estonia).