Lluvia de críticas a Gol Televisión por lo que han hecho con el debut de Cristiano con la Juventus

Cristiano Ronaldo ha debutado este sábado con la Juventus de Turín en la Liga italiana en el partido que su nuevo equipo, tras su marcha del Real Madrid, ha jugado contra el Chievo Verona, según recoge Pablo Machuca en huffingtonpost.



Un partido que, en un principio, no se iba a emitir en abierto en España. Sin embargo, poco antes de las 15:00 horas de la tarde, la cuenta oficial en Twitter de Gol Televisión daba la noticia "bomba": "El Chievo Verona - Juventus de la Serie A se verá esta tarde (18:00 horas) en Gol. Primer partido oficial de Cristiano con la 'Vecchia Signora'".

Un anuncio que, a buen seguro, ha entusiasmado a los seguidores de Ronaldo, pero que a otros muchos ha mosqueado al no entender que Gol Televisión haga tal esfuerzo por un futbolista que ya no juega España, mientras que los partidos de la Liga española son todos de pago.

Me parece fatal que te cueste ver partidos españoles y ahora echen ese partido en abierto. Y si fuese por que les gusta el futbol echarian el #napoles #lacio pero hay no esta cristiano. Me parece vergonzoso. Una atentica falta respeto para todo aficionado a este deporte