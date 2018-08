El proyecto Lopetegui se estrena con triunfo en la Liga

El Real Madrid inició la Liga 2018-19 de la mejor forma posible, con una victoria cómoda. Los de Lopetegui se impusieron por 2-0 al Getafe gracias a los goles de Carvajal y Gareth Bale, según recoge David Jorquer en defensacentral.



Primera duda resuelta: Navas, titular

El madridismo tenía una gran duda antes de que arrancara el partido ante el Getafe, la portería. Lopetegui le dio la titularidad a Navas. Quizá lo más lógico para no señalar al de Costa Rica por los cuatro goles recibidos en la Supercopa y por la tardía incorporación de Courtois al plantel. Eso sí, no sería de extrañar ver al belga jugando la próxima jornada en Girona. Ahí queda el apunte.

Las señales del nuevo Real Madrid

El Madrid mostró parte de las señas de identidad que ha traído su nuevo entrenador. Mucha posesión, asociación entre jugadores y velocidad cuando el cuero se sitúa en tres cuartos de cancha. Benzema, Bale y Asensio se intercambiaban posiciones en la parcela más ofensiva para tratar de incomodar a un Getafe especialmente pertrechado atrás.



Bale, al larguero

15 minutos fue el tiempo que tardó el equipo de Lopetegui en generar su primera gran ocasión en la Liga 2018-19. Un centro de Marcelo desde la banda izquierda lo remataba Bale con la cabeza, lanzándose en plancha, con un único ‘pero’, la aparición del larguero de la portería de Soria para evitar el primer gol del encuentro. El galés se quedó a centímetros de inaugurar por cuarta temporada consecutiva el casillero goleador del Real Madrid en una temporada.

Carvajal, primer goleador en Liga del Madrid

Ese aviso del Madrid dio paso a una segunda llegada, minutos después, que esta vez no sería de fogueo. Carvajal aprovechaba un nefasto despeje de Soria tras un centro de Bale para, con toda la habilidad y sutileza del mundo, bombearle el cuero al portero del Getafe para superar sus 190 centímetros de altura y estampar la pelota contra la red. El equipo de Lopetegui abría la lata con un inesperado invitado realizador, quizá la mejor metáfora del juego coral que debe ser esta nueva versión del Real Madrid.



Bale se estrenaba tras una gran presión de Asensio

Con el 1-0, y tras el paso por los vestuarios, el Real Madrid logró uno de esos goles llamados psicológicos. Apenas se habían jugado cinco minutos de la reanudación cuando Marco Asensio le robaba la cartera a Djene en la zona defensiva del equipo getafense. El balear le quitó la pelota al central visitante para poner una buena asistencia al segundo palo, lugar en el que apareció la pierna izquierda de Bale para colocar la pelota junto al palo izquierdo de la portería de Soria. El Madrid había doblado su diferencia en el momento oportuno.



Nacho, de sobresaliente

Pasaban los minutos y el Madrid conseguía algo que, aunque podía parecer poca, era muy importante para la confianza del equipo, no recibir ocasiones de peligro y, por ende, no encajar gol. Eso sí, varios de los intentos del Getafe fueron abortados por el mejor defensa del Real Madrid, Nacho Fernández. El canterano fue un muro infranqueable para los visitantes. Por arriba y por abajo siempre aparecía una pierna suya para evitar males mayores. Al final, no hubo más goles que llevarse a la boca. El Madrid debutó con victoria y sin encajar goles. La Liga empieza 'aseada' para el nuevo proyecto de Lopetegui en la casa blanca.

Ficha técnica

Real Madrid 2: Keylor Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, Ceballos (Modric 70’), Kroos, Isco (Casemiro 57’), Asensio, Bale (Lucas 76’) y Benzema

Getafe 0: David Soria, Damian, Djene, Bruno, Cabrera, Arambarri, Maksimovic, Portillo (Alejo 64’), Gaku, Amath (Mata 58’), Molina (Ángel 70’)

Goles: 1-0 Carvajal (20’), 2-0 Bale (51’)

Árbitro: Estrada Fernández. Amonestó a Molina, Amath, Djene, Mata, Marcelo, Arambarri, Cabrera, Bruno

Estadio: Santiago Bernabéu.

