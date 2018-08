El Barça tiene un problema y no dental con el 'gordo' Luis Suárez

Se porta mejor que nunca en su vida. Se ha hecho muy amigo de Messi y la temporada pasada fue clave en los triunfos del barça, pero Luis Suárez no anda bien.

El Barcelona arrancó una nueva temporada. Dos triunfos que le valieron un título por la Supercopa de España y un buen debut en el torneo, con un Lionel Messi formidable, el cual participó indirectamente de los dos goles en el primer duelo y marcó un doblete en el segundo, pese a no estar presente en la pretemporada con el equipo.

Al astro argentino no le hizo falta tener una preparación previa para tomar el ritmo de la competencia oficial. Caso contrario fue el de Luis Suárez, quien regresó de las vacaciones y no estuvo a la altura ni con el Sevilla ni con el Alavés.

"Suarez, no está para jugar ni 20 minutos de lo gordo que está", fue uno de los comentarios que apareció en las redes sociales, después de ver el rendimiento del uruguayo:

"Y luego hay gente que llama gordo a Benzema. Esta es la forma tan lamentable en la que está Luis Suárez".

El estado físico de Luis Suárez vuelve a preocupar al fanático culé, quien parece no haber regresado del todo fino de sus vacaciones después del rendimiento que mostró en los dos últimos partidos con el equipo, en los que no logró convertir y no fue determinante.

Las vacaciones son las vacaciones y son para disfrutarlas, para comer

"Soy mucho de lo dulce. Es lo fuerte que tengo de cabeza, en todo sentido saber en qué momento te tenes que cuidar. Las vacaciones son las vacaciones y son para disfrutarlas, para comer", reconocía tiempo atrás el delantero charrúa al programa "La Caja Negra" de Montevideo.

No es la primera vez que se cuestiona al "Gordo", como se lo conoce adentro del vestuario azulgrana. En su primera temporada ocurrió algo similar. En 2014 arribó al club, en medio de la sanción que le impuso la FIFA por morder a Chiellini en el Mundial.

No tardó uno, dos ni tres partidos, sino que fue un mes el que estuvo sin encajar un gol.

Aquella temporada terminó con 25 tantos. Al año siguiente fue su mejor marca con 59 gritos.

Lo veo bien. A veces le cuesta al comienzo porque hace poco que ha llegado

Hoy, tres años más tarde, la situación parece ser la misma, sin embargo hay un nuevo factor que pone en duda su desarrollo. El oriundo de Salto se destaca por el juego físico y la edad es determinante para ese estilo que tanto le funcionó a lo largo de su carrera.

Según lo que indica la prensa española, sus 31 años comenzaron a "pasarle factura".

"Lo veo bien. Ya sé que a veces le cuesta al comienzo porque hace poco que ha llegado. Sabemos cuál es su ritmo y sabemos lo que nos da".

Así lo defendió Ernesto Valverde tras la victoria ante el Alavés por 3-0 (dos de Lionel Messi y uno de Coutinho).

Desde su llegada, Luis Suárez acumula 200 partidos oficiales, en los cuales anotó un total de 152 goles y 77 asistencias. Desde que entró aquél 25 de octubre del 2014 contra el Real Madrid, fue irreemplazable para el técnico de turno, además de por sus goles, por su relación dentro y fuera del campo con Lionel Messi.

La amistad que formó con el argentino es muy fuerte, a tal punto que hasta el momento no se piensa ni por asomo en una posible venta del jugador uruguayo.

Será cuestión de esperar a que llegue ese primer gol que le abra el arco al ex futbolista del Liverpool.