Florentino Pérez no descarta ahora a Iago Aspas en el nuevo Real Madrid

El delantero gallego Iago Aspas, de 31 años, ha sido el último delantero que ha sonado para reforzar el ataque del Real Madrid.

El futbolista del Celta, el Zarra de las últimas dos temporadas en la Liga, sería una posibilidad según las últimas informaciones y ante la imposibilidad de traer a Rodrigo a un precio asequible. La pregunta es... ¿Encajaría en el equipo de Julen Lopetegui?

Escribe Raúl Gutiérrez en Defensa Central que Iago Aspas es un futbolista que ha destacado mucho en los últimos años en el Celta, erigiéndose en el líder de un equipo que durante los últimos tiempos ha conseguido volver a estar en la zona alta de la clasificación. 19 y 22 goles en los cursos 2016-17 y 2017-18 le llevaron incluso a que Lopetegui le llamara para la fase final del Mundial de Rusia, donde fue uno de los hombres más destacados del combinado nacional.

Futbolista con desborde y gol

Entre las principales cualidades de Iago Aspas destacan el hecho de que es un buen driblador y de que tiene capacidad goleadora. La finalización es uno de sus puntos fuertes, y precisamente lo que busca el Real Madrid es un jugador con desborde y con gol.

Pero no sólo eso, además también es un jugador que sabe asociarse muy bien con sus compañeros actuando por todo el frente de ataque pero en especial partiendo desde la derecha o por detrás de un delantero más fijo.

Y es que la movilidad es una de sus características, y precisamente lo que habría llamado la atención de un Real Madrid que con Lopetegui está cambiando la forma de atacar respecto a años anteriores.

Los futbolistas de arriba se cambian de posición constantemente, y Aspas encajaría a la perfección en ese tipo de rotaciones y generaría goles y asistencias gracias a su gran zurda y a su visión de juego.

Dos factores a tener en cuenta

El hecho de que ya tenga 31 años y de que no haya triunfado en un club grande hacen que el madridismo no las tenga todas consigo. Y es que el de Moaña ya jugó en el Liverpool en el pasado y no consiguió destacar.

El Real Madrid quemará las naves por objetivos más top y si no consigue llevar a cabo un bombazo tendrá que intentar mejorar la plantilla con hombres no galácticos como por ejemplo Aspas. A diferencia de Rodrigo, una inversión en el gallego no sería tan alta: su cláusula es de 40 millones de euros.