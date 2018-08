Las 5 razones por las que el Real Madrid debería fichar antes a Mbappé que a Neymar

El RealMadrid está a la espera de poder dar un zarpazo al mercado de fichajes en el último momento con Neymar o Mbappé.

Tanto el brasileño como el francés serían futbolistas que devolverían la ilusión al madridismo tras la marcha de CristianoRonaldo.

A continuación, 'DEFENSA CENTRAL' detalla las cinco razones por las que el segundo de ellos, Mbappé, debería ser el elegido.

1. Corazón madridista.

Aunque el pasado verano prefiriera quedarse en Francia para seguir creciendo como futbolista, Mbappé es madridista de corazón. El futbolista francés creció idolatrando a futbolistas como Cristiano Ronaldo y ya pudo jugar en el Real Madrid siendo un adolescente. Para algunos, el pasado culé de Neymar debería pasarle factura en la 'decisión' a tomar por el club blanco.

2. Un futuro brillante por delante.

Con sólo 19 años, Mbappé ya es una estrella contrastada. Tiene un futuro brillante por delante, y ya ha demostrado lo que es capaz de hacer en una cita tan importante como un Mundial. Con su fichaje, el Real Madrid tendría estrella para más de 10 años, un jugador franquicia para marcar época tras la era Cristiano.

3. Campeón del mundo y candidato al Balón de Oro.

Campeón del mundo con Francia, fue uno de los mejores del combinado galo durante la cita de Rusia este verano. Tanto es así que para muchos es candidato al Balón de Oro. De hecho, será durante los próximos años uno de los futbolistas que aspiren, junto con Neymar, a quitarle el trono a Cristiano y Messi.

4. Más barato que Neymar.

En teoría, el precio de Mbappé debería ser más bajo que el de Neymar por varias razones: la primera de ellas, que no ha jugado fuera de Francia, donde el nivel no es tan alto como en otras competiciones. Al no estar tan contrastado ni haber costado tanto dinero al PSG como el brasileño, lo lógico sería que su fichaje tuviera un coste económico menor para el Madrid.

5. Sueño de ganar la Champions.

Mbappé ya ha sido campeón del mundo, y su gran sueño ahora es ganar la Liga de Campeones. Neymar ya ha sido campeón de la Champions con el FC Barcelona, mientras que el francés tiene por delante ese sueño. El Real Madrid es uno de los mejores lugares para conseguir ese gran objetivo.