Benzema explica así la decisión de los lanzadores de penalti

Karim Benzema, uno de los protagonistas de la victoria madridista en Girona, reconoció que se siente con "confianza" para hacer una gran temporada. Además, señaló que no le preocupan los rumores sobre fichajes y explicó la decisión de que Ramos lanzara el primer penalti y él el segundo en Montilivi, según recoge Rubén Gómez en defensacentral.



El mercado del Real Madrid

"La gente siempre quiere otro delantero, otro medio y otro defensa... esto es el Real Madrid y yo llevo diez años aquí ya y voy a intentar marcar más goles que el año pasado".

Cristiano Ronaldo

"No puedes olvidar a Cristiano. Ha hecho muchos goles, pero ya no está en nuestro equipo, así que mejor que no me preguntéis por él".

Confianza

"Me siento con confianza y físico. Puedo repetir cosas buenas y tratar de hacer una mejor temporada este año".

Los penaltis

"Trato de golpear como siempre. Seremos Sergio y yo los que tiremos. Cambiamos, una vez será él y otras yo".

Victoria en Girona

"Fue un partido complicado contra un equipo muy fuerte pero nos encontramos muy bien y logramos ganar".

Los goles no es lo que más importa

"El fútbol no es solo goles, es ganar partidos, no es solo meter goles. Sé que es importante para los delanteros pero para mí lo más importante es ganar. Este año no está Cristiano pero somos un equipo y yo intentaré marcar más goles".

