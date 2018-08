Real Madrid: Cuatro días para el cierre...¿habrá fichaje de última hora?

Restan menos de cuatro días para el cierre de mercado y en el Real Madrid no cierran del todo la puerta a la llegada de un nuevo fichaje.

Desde las oficinas madridistas se desliza siempre el mismo mensaje: "estamos contentos con esta plantilla pero si saliera una oportunidad, podríamos hacer una incorporación".

Si el campeón de Europa firma a algún jugador, el elegido sería un delantero, según asegura este 28 de agosto de 2018 'Defensa Central'.

¿Qué delanteros interesan al Madrid?

En realidad, al Madrid no le interesa ningún delantero centro en concreto pero, hay dos jugadores, que tienen el beneplácito de Julen Lopetegui y por los que Florentino Pérez podría negociar si los clubes vendedores se bajan del 'burro' y acceden a negociar por cantidades razonables. Esos dos nombres son el delantero del Valencia Rodrigo Moreno y el ariete del Leipzig Timo Werner.

El Valencia pide 120 milones

La salida de Rodrigo de Valencia parece inviable salvo que el jugador apriete a la directiva. Lim y los consejeros valencianistas se remiten, constantemente, a los 120 'kilos' de la cláusula de rescisión del jugador. Rodrigo, además, ha repetido desde hace meses que quiere seguir en el club de Mestalla esta temporada. El Real Madrid no pagaría nunca más de 60 millones de euros.

Werner, un delantero del gusto de Lopetegui

La segunda opción para la delantera es el alemán Timo Werner. Durante todo el verano, Defensa Central les ha informado del interés blanco por el ariete del Leipzig. Sin embargo, el conjunto alemán pide un auténtico dineral y no quiere dejar salir al internacional teutón por menos de 100 millones de euros. La postura del Madrid es la misma que en el caso de Rodrigo: "no pagaremos más de 60-65 millones de euros". La puerta de los fichajes no está cerrada pero tendría que producirse una gran carambola para que el club anunciara un bombazo antes del viernes a las 00:00 horas.