Shakira cede y acepta resignada la orden de Gerard Piqué de cortar con Maluma

Quien manda, manda y parece que gerard Piqué, además de mandar en el vesturio del Barça, lo comienza a hacer en su propia casa (Shakira y Maluma lo metan en las redes con el videoclip de 'Clandestino').

Todo el mundo sabe, porque así lo ha reconocido la colombiana, que Shakira (41) en varias ocasiones había tenido que pedir permiso a Gerard (31) para grabar algún que otro vídeo subido de tono y que los que protagonizaba con hombres le molestaban especialmente. Han sido muchos los trabajos subidos de tono, como aquel que grabó con el madridista Rafa Nadal. Pero aquel no molestó.

La cantante no quiere volver a las crisis con su marido y evita roces innecesarios. Sabe por ejemplo que el futbolista no se siente cómodo con el acercamiento entre la cantante y Maluma aunque sea por trabajo. Recordemos que el videoclip del tema Clandestino, que interpretan juntos los colombianos (y que está arrasando) les acerca a menudo en giras y promociones.

Sin embargo, la revista mexicana TVNotas ha puesto el dedo en la llaga y publica que la de Barranquilla ha decidido alejarse del cantante debido a los posibles celos de Gerard Piqué, que no estaría llevando demasiado bien la relación, aunque solo sea profesional.

La noticia ha provocado tal incendio en las redes sociales que se ha convertido en un clamor de los fan de Shakira que insisten a su cantante favorita para que "no calle más". Sus seguidores no ven con buenos ojos este nuevo episodio que califican directamente como la demostración de que el defensa culé es un "machista sin remedio".

No es la primera vez que la sospecha del machismo cae sobre el futbolista catalán. Los fans de Shakira recuerdan que antes de estar con Gerard era más atrevida en sus clips. Pero desde aquel comentario de Piqué en un acto promocional del Barça sobre la iniciativa Eat like a pro, a muchos no les quedan dudas.

"Yo no cocino, no cocino nada. Pero Shakira está aprendiendo", respondió el jugador cuando le preguntaron por su actividad en la cocina, respuesta que no agradó a todo el mundo por su tufillo machista.

"Retrógrado", "neandertal" o "chulo" fueron entonces añgunas de las lindezas con las que fue 'obsequiado' el barcelonista desde las redes. Los más suaves calificaron su respuesta de "inoportuna" y "desacertada".

La propia Shakira, diez años mayor que su chico, reconocía cómo es él en ciertos aspectos:

"Gerard es territorial, un hombre español, se porta de forma natural", explicaba en el rotativo británico Daily Mail.

"Es un hombre muy celoso y territorial, al que siempre le gusta tenerlo todo bajo control, contar con su aprobación hizo que todo fuera mucho más fácil".