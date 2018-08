Las penas, disgustos y necesidades que obligan a Aurah Ruiz a participar en 'GH VIP'

La vida, a veces, es mucho más dura de lo que imaginamos. Y los sueños se rompen.

Continúa el goteo de concursantes que participarán en la nueva edición de Gran Hermano VIP, una incesante quiniela de nombres que parecen ir completándose a un ritmo incesante. La cadena ya ha confirmado a la nueva concursante estrella del concurso: Aurah Ruiz (28 años).

Como explica 'Jaleos', la canaria se ha ganado un hueco en el programa que recoge a las celebs para darles un hueco en la franja horaria de mayor audiencia de la televisión. La historia de Aurah comienza con uno de sus romances más importantes, el de Kiko Rivera (34), y termina con otra relación de gran calado, la que mantuvo con Jesé Rodríguez (25) y de la que nació su hijo Nyan.

Esta última ha sido la que le ha lanzado a las portadas nacionales. La extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, ha atacado al jugador de fútbol por haberse desentendido del niño de ambos, quien sufre una grave enfermedad que le provoca graves bajadas de azúcar y que obliga a mantener una atención durante las 24 horas del día. La joven ha confesado que su expareja, prefiere disfrutar del ocio y de sus amistades a cuidar del pequeño.

Una guerra constante que comenzó cuando pusieron fin a su relación tras mudarse a París por un contrato del jugador y tras su traspaso al Stoke City. La canaria vivió sus horas más bajas y así lo denunció en las redes sociales donde no cesó en su intento de comunicar el desconsuelo que le suponía tener que hacer frente a la enfermedad de Nyan sin ninguna ayuda.

La relación con Kiko Rivera

Antes de que Aurah conociera a Jesé, ya había protagonizado un romance con otra persona famosa. Aurah llegó a Mediaset para confesar su idilio con Kiko Rivera. La canaria declaró ante las cámaras que había mantenido una relación de tres meses con el DJ, relación en la que el hijo de Isabel Pantoja (62), en palabras de la canaria, habría puesto mucho interés.

"Kiko me aseguró que yo no era una más, que conmigo era diferente, que quería tener una relación", sentenciaba en una de sus entrevistas. Aquel fue su primer contacto con las cámaras de la pequeña pantalla, pero no fue el programa que la haría destacar en la parrilla televisiva.

Su paso por Mujeres y Hombres y Viceversa

Antes de participar en Gran Hermano, Aurah ya tuvo un pequeño espacio en los platós de Telecinco. La canaria empezó su aventura televisiva al participar en Mujeres y Hombres y Viceversa, el programa de citas que le catapultó a la fama.

Allí comenzó como pretendienta de Ángel Vico, juntos comenzaron una relación que culminó en una pedida de mano que nunca llegó a terminar en boda. La pareja rompió después de ocho meses de relación y, tiempo después la canaria comenzó su relación con el futbolista Jesé.

Aunque el amor se rompió, la presencia de Aurah en los medios y sus confesiones en las redes sociales le han hecho mantenerse en el centro de los focos, razón por la que ahora forma parte de la parrilla del reality show de Telecinco.