Sorteo de la Champions League 2018: Real Madrid y Atleti premiados, y ‘cocos’ para Barça y Valencia

Premio para el Real Madrid y el Atlético y cocos para el Barça y el Valencia. Así podría resumirse el sorteo de la Champions League 2018 que se celebró este jueves en el Foro Grimaldi de Mónaco. Los dos equipos madrileños tuvieron un sorteo amable, mientras que tanto el equipo azulgrana como el valencianista se las verán con rivales de cuidado en la fase de grupos de la Champions, según okdiario.

La bola del Real Madrid salió, quién sabe si fría o si caliente, a las primeras de cambio. Fue directa al grupo G. Allí le acompañaría después la Roma de Monchi, el verdugo del Barça de la pasada temporada, que fue el primer rival del equipo madridista que escupió el sorteo de la Champions League 2018. Su segundo rival fue el CSKA de Moscú, un equipo en construcción que ha perdido a Golovin, pero un viaje siempre largo y pesado. Cerrará el grupo el Viktoria Plzen checo, un rival asequible.

El Barcelona, también cabeza de serie a pesar de sus últimos trastazos en la Champions League, cayó al grupo B. Su primer rival sería el Tottenham de Pochettino, ex del Espanyol y casi entrenador del Real Madrid para relevar a Zidane. También jugará ante el PSV Eindhoven, que salió del bombo tres y al Inter, que fue el regalo envenenado que tuvo el equipo azulgrana en el sorteo de la Champions League.

La bola del Atlético fue la tercera en salir de los españoles. Su suerte sería la del grupo A. Su primer rival procedía de Alemania: el Borussia Dortmund, uno de esos equipos que pueden complicarte la vida, pero que se ha ido disolviendo desde la era de Jurgen Klopp. El segundo será el Mónaco, que ya no es el mismo desde que perdieron a Mbappé, Bernardo Silva y compañía. Cerró el grupo del Brujas belga, otro equipo asequible, pero el Atlético ya sabe lo que son las malas experiencias contra equipos débiles.

Al Valencia le tocó el peor escenario. Su bola salía del bombo 3 y el sorteo de la Champions League le deparó un grupo de aúpa. Su primer rival, la Juventus de Cristiano Ronaldo, cabeza de serie en el grupo H. Allí se enfrentará nada más y nada menos que al Manchester United de Mourinho, uno de los partidos con más morbo de la fase de grupos de la Champions League 2018. El cuarto rival del grupo del Valencia será el Young Boys suizo, uno de los más débiles de los 32 participantes.

El París Saint Germain, que fue la primera bola que salió del bombo, se alojó directamente como cabeza de serie del grupo C. Con Neymar y Mbappé a la cabeza (y ya sin Emery de lastre), esta debería de ser su Champions, aunque fuera para llegar al menos a semifinales. Su primer rival sería el Nápoles de Ancelotti, ex entrenador del equipo parisino. El segundo, nada más y nada menos que el Liverpool de Jurgen Klopp, lo que consolidaba este grupo C como el grupo de la muerte del sorteo de la Champions League. El cuarto equipo del grupo será el Estrella Roja de Belgrado.

El Bayern de Múnich, con el mismo equipo del último lustro, cayó en el grupo E. Su primer rival será el Benfica portugués, que salió del bombo 2 en el sorteo de la Champions League 2018. También se medirá al Ajax y al AEK de Atenas.

El Manchester City de Guardiola, en otro multimillonario intento de asaltar la Champions League, será el cabeza de serie del grupo F. Se medirá al Shakhtar, un rival habitual de los citizen en las últimas temporadas. También al Olympique de Lyon francés y al Hoffenheim.

Y por último, el Lokomovit de Moscú, el equipo más débil sobre el papel del primer bombo, encabezará el grupo D. Se medirá al Oporto, al Schalke y al Galatasaray en el peor grupo de esta edición de la Champions League.

VÍDEO DESTACADO: UEFA Champions League