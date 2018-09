Courtois cuenta lo que le dijo Keylor antes de debutar

Fue uno de los grandes protagonistas del partido del Real Madrid ante el Leganés. Courtois hizo su debut en partido oficial con la casaca merengue y, tras el encuentro, reconoció que se enteró "el viernes" de su titularidad. Además, resaltó que se lleva "muy bien" con Keylor a pesar de que algunos quieran "buscar polémica", según recoge Rubén Gómez en defensacentral.



Sensaciones en el debut

"Al principio te tienes que acomodar un poco en un nuevo equipo. Los entrenamientos van bien, pero los partidos son otra cosa. Cuando llegas tan tarde es difícil entrar, pero me encuentro muy bien".

¿Cuándo se enteró de que sería titular?

"El míster lo dijo ayer y yo muy feliz, obviamente".

Buen rollo con Navas

"Me ha deseado mucha suerte. Nos llevamos muy bien, a veces quieren buscar polémica, pero estamos compitiendo los dos. Para el equipo va a ir muy bien, incluso también con Kiko Casilla. Somos tres porterazos".

¿Ha dicho Lopetegui quién va a jugar más partidos?

"No nos ha dicho nada, hay que seguir compitiendo en cada entrenamiento".

Gol de penalti encajado

"Esas cosas no me desconcentran. El penalti estuvo bien tirado, pero los demás lanzamientos los paré bien, me sentí cómodo con los pies también".

VÍDEO DESTACADO: Thibaut Courtois: las mejores paradas de un belga de oro