Zlatko Dalic: “Cristiano es un egoísta, nunca lo querría en mi equipo"

Luka Modric cortó con la hegemonía de Cristiano Ronaldo y se quedó con el premio a mejor jugador del año que entrega la UEFA, generando un clima de tensión con su ex compañero. El portugués no asistió a la gala que se realizó en Mónaco y todos relacionaron su ausencia al enojo que acumuló por no ser elegido, según infobae.

Con Modric en el medio de la polémica, el entrenador de la selección croata salió a cargar fuertemente contra la actual estrella de la Juventus. "¿La ausencia de Cristiano Ronaldo en la ceremonia de la UEFA y todos esos comentarios sobre el hecho de que el premio lo ha ganado a Luka? Ni siquiera vale la pena que hable de eso", subrayó Zlatko Dalic en declaraciones al diario Sportske Novosti

"Todo esto solo demuestra lo que vengo diciendo durante un tiempo: Ronaldo es un egoísta y nunca lo querría en mi equipo. Es ese tipo de jugador que solo piensa que 'no importa si perdemos, lo importante es que marque un gol'", agregó con dureza.

El próximo jueves Dalic comandará a Croacia en el amistoso ante Portugal, que no contará con Ronaldo. Será la primera presentación del equipo tras perder la final del Mundial 2018 contra Francia.

"Modric es una persona brillante, siempre dispuesta a ayudar a otros. No lo cambió ni la fama, ni el Real Madrid, ni el haber conquistado la Liga de Campeones, ni la medalla de plata en el Mundial", aseguró Dalic.

