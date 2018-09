El fichaje de Hazard para 2019 cada vez más lejos

El futbolista del Chelsea Eden Hazard, uno de los jugadores que han estado en la órbita del Real Madrid este verano y cuyo contrato con el club inglés finaliza en 2020, ha pronunciado unas palabras que le alejan de un posible fichaje por el club blanco el próximo verano. El internacional belga ha afirmado que se siente "más feliz que nunca" en el equipo londinense, según recoge Raúl Gutiérrez en defensacentral.



La posibilidad de que el Real Madrid fiche a Hazard el próximo verano parece haberse disipado un poquito más tras las últimas palabras del belga. Un sector del madridismo sueña con que el futbolista pueda llegar el verano que viene, a falta de un año para finalizar su contrato, por un precio asequible. Sin embargo, unas palabras del mediapunta han arrojado dudas sobre esa hipotética incorporación...



En declaraciones para el canal de televisión oficial del Chelsea, Eden Hazard ha manifestado su felicidad por el actual estilo de juego que está implantando Sarri en el equipo: "Me gusta tener el balón. No en campo propio, sino en los últimos treinta metros. Me gusta este tipo de juego. Es completamente diferente de lo que hacíamos antes con Antonio Conte o José Mourinho. Tenemos más el balón y eso no es malo", apuntó.



Tras la victoria del Chelsea ante el Bournemouth, con el que los blues se mantienen en lo más alto de la clasificación junto al Liverpool con cuatro victorias en cuatro partidos, el crack belga confesó que se siente mejor que nunca: "Me encuentro bien, puede verse en el campo. Más adelante ya veremos", zanjó. ¿Acabará sintiéndose tan cómodo como para renovar su contrato y cerrar para siempre la puerta del Madrid?

