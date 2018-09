El significado de este gesto de Pedro y Jordi Alba en la celebración de sus goles desata la polémica

Consultado ayer al respecto, el lateral del Barcelona lanzó: "No me esperaba no ir con la Selección y no sé por qué no voy, fue una sorpresa porque llevo muchos años acudiendo, pero no depende de mí. Él (por Luis Enrique) cree que no debo ir y tengo que respetarlo. Es una decisión del seleccionador que hay que respetar. Yo no tengo que llamarlo para nada. Y también respeto a Gayá y Marcos Alonso, que son dos grandes jugadores en mi posición".

Pese a esta respuesta profesional del jugador blaugrana cabe recordar que el 2 de junio de 2017, cuando Ernesto Valverde asumió como DT del Barça tras la salida de Luis Enrique, ciclo durante el que Alba fue ciertamente relegado por el hoy DT de la Selección de España, manifestó: "Seguro que mejor irá (con Valverde). Yo creo que no he tenido los minutos que quisiera (con Luis Enrique), me encontré muy bien toda la temporada pero al final el entrenador es el que decide. No sé cómo irá esta temporada, espero que mejor. Pasar no pasó nada, él tiene su decisión, no pasó nada, no me peleé con él ni discutimos ni nada…"