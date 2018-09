Bale jugará contra un equipo de fútbol...sala

Gareth Bale ya está concentrado para afrontar con Gales sus primeros partidos en la nueva Nations League de selecciones. El expresso de Cardiff afrontará un duelo, a priori atractivo contra Dinamarca, de una forma un tanto peculiar..., según recoge Aleix Generó en defensacentral.



Gareth Bale quedó encuadrado con Gales, en la nueva Liga de las Naciones, en el mismo grupo que Dinamarca y Eslovaquia. El segundo duelo, el del domingo, que afrontará Gareth Bale le encuadraba en un bonito partido contra la Dinamarca de Eriksen (futurible jugador que está en la agenda del Real Madrid). Un duelo que perderá atracción y que ganará en surrealismo.



La Federación de Dinamarca ha asegurado que las grandes estrellas del país no jugarán ese encuentro contra la Gales de Bale. Los propios jugadores, liderados precisamente por Christian Eriksen han decidido no comparecer a ese partido, a modo de protesta por los derechos de explotación comerciales de la cita. Una medida drástica que ha hecho llevar a cabo una mucho más drástica...



Dinamarca, consciente de que sus figuras no podrán jugar contra Bale, ha llamado a futbolista...¡de fútbol sala! Extra Bladet publica que llamarán a varios cracks de la selección de fútbol sala para dicho encuentro. Hombres como Christopher Haagh, Jim Brothmann Hougaard, Kevin Jorgensen y Louis Veis serían algunos los citados para suplantar a los Eriksen, Kasper Schmeichel, Nicolai Jørgensen o Nicklas Bendtner... “Queríamos seguir negociando y fue la DBU la que no quiso. Quisimos prolongar el acuerdo y jugar en condiciones serias. No se trata de dinero, sino de derechos”, sentenció Eriksen en el comunicado. Bale ante una de sus situaciones más 'raras' de su carrera.