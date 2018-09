Lopetegui responde y deja con el culo al aire a Messi

Julen Lopetegui acudió al programa de 'El Transistor' de Onda Cero y analizó la actualidad del Real Madrid al mismo tiempo que respondió a las palabras de Leo Messi, según recoge Pablo Ruiz en defensacentral.



Ha dicho Messi que la salida de Cristiano debilita al Madrid y pone a la Juve como candidata a la Champions



"Yo no dudaría de los jugadores del Real Madrid"



La plantilla



"Tengo una plantilla que me encanta, estoy enamorado de mi plantilla"

No cojea un poco la banda izquierda, con un solo lateral…

"Tenemos a Nacho que lo hace fenomenal y a Reguilón que nos encanta y ha hecho una pretemporada fantástica; estamos convencidos de que va a ser un gran jugador"

¿Cómo lleva la filosofía del Madrid de que no fiche el entrenador?

"Bueno, ficha el Real Madrid y el Real Madrid somos todos y me siento parte del club, yo no separaría. En todos los jugadores que han venido hemos dado nuestra opinión"

Zidane dijo que lo que más ilusión le hacía era la Liga... ¿a ti, Liga o Champions?

"Nosotros vamos a ir a por todo, pero es cierto que la Liga te obliga, es la regularidad, te hace pasar la ITV semanal... pero vamos a por todas"

Nunca ha sido de rotar porteros... en el Oporto, en la selección… ¿No dice que su portero es Courtois por respeto a Keylor o porque es un caso distinto?

"Cada caso es distinto, tengo muy buenos porteros y cualquiera puede ser titular, todos son una gran solución, tenemos plena confianza en ellos. No sé si será bueno o no que no sepan si van a ser el titular de cada partido, hacemos lo que creemos que es mejor"

Cuando se fue Kovacic dijo que llegaría un centrocampista de su nivel...

"Tenemos muy bueno centrocampistas, muy completos... Llorente, Ceballos…van a ser centrocampistas de máximo nivel"

VÍDEO DESTACADO: Roncero: "Si el Madrid gana la Liga sin Cristiano, se derrumba el mito de Messi"