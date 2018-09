¿Por qué Messi ha quedado fuera de la pelea por el premio The Best de la FIFA ?

La FIFA anunció a los tres candidatos a quedarse con el premio The Best, que reconoce al mejor futbolista de la temporada 2017-2018, y entre ellos no aparece el argentino Lionel Messi, según rt.

Pese a haber ganado la Liga española y la Copa del Rey con el Barcelona, su temprana eliminación en la Champions League y en el Mundial de Rusia con la Selección Argentina, en el que solo convirtió un gol, dejaron a Messi fuera del trío que aspira al galardón que otorga la FIFA. Los postulantes son, entonces, Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah.

De esta manera, el argentino se queda afuera de la gala por primera vez desde que se instauró este premio, en 2016. Además, si se toman en cuenta las entregas del Balón de Oro, que ganó en cinco oportunidades (2009, 2010, 2011, 2012 y 2015), estará ausente tras 11 años de presencias ininterrumpidas.

El premio The Best será entregado el lunes 24 de este mes, en una ceremonia que se hará en Londres.

VÍDEO DESTACADO: Los nominados para The Best al mejor jugador son: Cristiano, Modric y Salah