Vinicius Júnior estará incluido en las rotaciones del Real Madrid

Vinicius Júnior sí tendrá minutos con el primer equipo esta temporada. Julen Lopetegui no tiene prisa, le cuidará al máximo, pero tiene previsto ir dándole oportunidades de manera paulatina en el primer equipo según avance la temporada. Con la llegada de la Liga de Campeones el próximo día 19, las opciones de Vinicius de debutar con el Madrid se dispararán, según defensacentral.

El entrenador vasco tiene previsto realizar cambios y rotaciones para no sobrecargar a los futbolistas más importantes. Al final, la intención del cuerpo técnico es que toda la plantilla esté enchufada y que los jugadores de mayor transcendencia lleguen 'frescos' a los meses decisivos de la campaña. Vinicius puede ser un futbolista muy importante para dar descansos a Asensio o a Gareth Bale.



El brasileño puede jugar en cualquiera de las dos bandas, tiene un desborde espectacular, mucho disparo, sabe definir con calidad y tiene hambre, el hambre que tendría cualquier chaval de 18 años que ha llegado desde Brasil para vestirse con la camiseta del mejor equipo del mundo. Frente al Atlético de Madrid B, 'Vini' demostró que la Segunda División B puede quedársele muy corta.



En el seno del Real Madrid no piensan precipitarse ni lo más mínimo con Vinicius. Para Lopetegui, tan importante es que entrene con los 'mayores' como que juegue con el Real Madrid Castilla. En Segunda División B, el ex del Flamengo se curtirá, conocerá los bajos fondos del fútbol español y crecerá tanto en lo futbolístico como en lo personal. Vinicius es un chico muy maduro que ya demostró contra el Milan en el Trofeo Santiago Bernabéu, que puede ser un jugador determinante. Desde mediados de septiembre, los hinchas blancos comenzarán a disfrutarle.

