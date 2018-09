El Chicharito juega en el peor equipo de las principales ligas en Europa

El West Ham de Javier Hernández es el peor equipo de las principales ligas de Europa (España, Italia, Inglaterra, Francia y Alemania). Los Hammers no han podido sumar en los cuatro partidos de la Premier League, además de que tienen una diferencia de -8, con lo que no supera a los otros siete equipos que también no han obtenido unidades, según espn.

La Serie A es la única que puede presumir que todos sus equipos tienen como mínimo un punto. Luego tres compromisos que se han disputado en la liga de Italia, el Chievo Verona marcha en la última posición, con una unidad, además de tres goles a favor y nueve en contra, lo que da -6 como diferencia.

La Bundesliga es donde hay más equipos que aún no logran sumar tras dos cotejos que se han celebrado, sin embargo, ninguno de ellos tiene una peor diferencia a las del West Ham. El Stuttgart, quien no ha marcado, es el último lugar de Alemania con cuatro tantos que ha recibido.

El Rayo Vallecano es el único club que no ha sumado en lo que va de la temporada. En La Liga se han jugado tres jornadas, pero los de Vallecas solo han disputado dos pues tienen un encuentro pendiente, por lo que hasta el momento tiene -4, con un gol a favor y cinco en contra.

En Francia está el más cercano seguidor de los Hammers. El Guingamp es el último lugar de la Ligue 1 tras cuatro fechas, pues además de que no tiene puntos, cuenta con una diferencia de -7, producto de que ha marcado en tres ocasiones y han recibido 10 dianas.

El West Ham es el que presenta números inferiores en comparación a las ligas anteriores. En la Premier League son los únicos con cero unidades luego de cuatro partidos, en los que ha hecho dos anotaciones y recibido 10, lo que da -8 como diferencia, renglón que lo hace quedar como el peor de las competencias del viejo continente.