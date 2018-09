El rencoroso mensaje de Sergi Roberto a Lopetegui tras dejarle sin Mundial

Sergi Roberto ha sido el encargado de hablar con los medios de comunicación en Las Rozas. El jugador del FC Barcelona fue llamado por Luis Enrique tras quedarse sin ir al Mundial de Rusia. El culé habló sobre esa convocatoria de Julen Lopetegui y también opinó sobre la lista del asturiano con solo dos jugadores del Barça, según defensacentral.

"Yo quería ir al Mundial, creía que había hecho una buena temporada para estar, tenía mucha ilusión, pero la decisión del entrenador fue llamar a otros jugadores, la respeté. Me puse muy contento al verme de nuevo en la convocatoria", aseguró Sergi Roberto en la sala de prensa.



También quiso dejar su opinión sobre Luis Enrique y aseguró lo siguiente: "Es el entrenador adecuado para estar en la selección, su criterio de juego se adapta al estilo de los otros seleccionadores. En el vestuario es un grandísimo entrenador. Ha sido muy importante. Me hizo debutar en el Barça B, me dio continuidad en el primer equipo y ahora de volver a la selección. Estaré siempre agradecido".



Al ser preguntado por la exclusión de Jordi Alba y que solo haya dos jugadores del FC Barcelona, Sergi espetó que es una situación "extraña". "Es una decisión del entrenador. En este caso no ha sido convocado, es un jugador muy importante y está tranquilo, seguirá trabajando en su club. Si le llega la llamada estará contento. Solo estamos Sergio Busquets y yo, es la decisión del entrenador. Estoy contento de estar aquí, es extraño que seamos solo dos, pero es la situación que se ha dado", sentenció.

