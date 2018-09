Estas son las primeras palabras de Zidane tras dejar el Real Madrid

Zinedine Zidane habló para los medios oficiales de la UEFA. El marsellés concedió su primera entrevista tras ese adiós al Real Madrid que marcó el verano en Chamartín. El técnico francés lanzó varias de sus claves del éxito y avisó a Lopetegui de que en el Bernabéu hay que ganarlo todo, según recoge Aleix Generó en defensacentral:

Repaso a las tres temporadas



"Los tres fueron fantásticos. Fueron especiales por razones diferentes. El primero sobresale porque fue el primero para mí como entrenador. El segundo fue simbólico e intenso, con el partido ante la Juventus en el que realizamos una gran segunda parte. Y el tercero puso la guinda a mis tres temporadas en el Real Madrid".



Exigencia en Liga y Champions



"Para mí, no hay diferencia. Siempre preparé todos los partidos con el mismo nivel de implicación. En cualquier caso, cuando estás entrenando al Real Madrid tienes que ganarlo todo, manteniendo un cierto nivel de juego, esa es mi filosofía".



Su papel en los malos momentos



"Nunca tuve la impresión de que el equipo entrara en pánico. Cuando trabajas con jugadores de alta calidad, saben cómo administrar esos períodos de juegos cuando no estás jugando bien y vuelven rápidamente a la normalidad. ¡Mi trabajo era mantener a la gente calmada!".



Clave



"Siempre permanecí fiel a la filosofía futbolística que transmití a mis jugadores, independientemente de quiénes fueran nuestros oponentes".



Táctica para ganar en Kiev



"Nuestro plan de juego fue realmente diferente. No jugamos en una formación de rombo, como lo hicimos en Cardiff. Le pedí a Isco que cayera al centro del campo, y jugamos con dos delanteros. También buscamos ocupar espacios empujando a Marcelo hacia arriba. Tenía mucha libertad para subir, con Sergio Ramos proporcionando cobertura defensiva en su lado. Le pedía a Kroos y Modrić que defendieran presionando e intentando negarle el espacio a nuestros oponentes, mientras que Casemiro nos dio equilibrio en todo el campo al proporcionar cobertura para los mediocampistas que presionan. Su papel fue clave, tanto en el suelo como en el juego aéreo".



Rol que tenía Benzema



"Karim fue importante para el equilibrio del equipo en términos de cómo quería que el equipo atacara. Ayudó a implementar nuestro juego de posesión jugando con sus compañeros de equipo. Se pone a disposición del grupo y es un verdadero jugador de equipo".



Importancia que tenían los laterales



"Eran una parte muy importante de nuestro sistema, ya que tenían la capacidad de hacer algo inesperado y crear incertidumbre en la mente de nuestros oponentes. Cuando la pelota iba a una de las bandas, siempre existía la posibilidad de que algo sucediera. De hecho, a menudo conseguimos romper la defensa de los equipos manteniendo la pelota y realizando jugadas por las bandas".



Ramos y Cristiano Ronaldo



"Ambos son jugadores con mucha energía e influencia dentro de la plantilla. Sergio Ramos es un líder natural y una gran presencia en el vestuario, mientras que Cristiano Ronaldo es un líder en el campo que inspira a sus compañeros de equipo. Se complementan bien el uno con el otro".

VÍDEO DESTACADO: Zidane deja de ser entrenador del Real Madrid