El dato que demuestra que la 'BB' puede vivir sin la 'C' sin problemas

Gareth Bale y Karim Benzema han comenzado LaLiga totalmente on fire. Siete goles llevan entre ambos en el campeonato nacional liguero. ACristiano Ronaldo, en la Serie A, todavía se le espera. Volvió a quedarse sin marcar, aunque la Juve consiguió el triunfo y empieza a impacientarse por su falta de gol en Italia. Antes o después marcará, pero de momento no lo hace, según defensacentral.

El Real Madrid acostumbraba a jugar para Cristiano Ronaldo y eso ya no puede suceder. Sin el luso se ha perdido una arma ofensiva, pero se ha ganado la libertad de dos jugadores que parecían 'encorsetados' a jugar para el de Madeira. La 'BB' no echa de menos a la 'C'. De hecho, en la estadística dejan mal a Cristiano que sigue sin marcar en Italia.

Cristiano, a 0

Cristiano todavía no ha marcado en la Serie A con la Juventus de Turín en sus tres partidos disputados. El portugués lleva 17 tiros a portería y 0 goles. Una cantidad muy distinta a la que suman Bale y Benzema entre ese juego más 'coral' y atractivo del equipo blanco. 16 tiros entre los dos madridistas y ya suman 7 goles en total. Una estadística que deja en evidencia la sequía goleadora que lleva CR7 en Italia con el equipo bianconero. ¿Se estará arrepintiendo ya de dejar el Bernabéu? Su nombre, ni se asoma entre el madridismo tras este espectacular inicio de temporada del Real Madrid.

