Isco deja con el culo al aire a Diego Torres dándole este 'palo'

"Siempre es importante tener un poquito de disciplina. Lo de los móviles en las comidas me parece bien, muchas veces estamos más pendientes de las maquinitas que de hablar con el compañero", dijo Isco en Las Rozas sobre los métodos de Luis Enrique y su disciplina, según recoge Aleix Generó en defensacentral.



Palo a Diego Torres



"No te voy a contestar, diga lo que diga, tú vas a poner lo que quieras en tu sección del periódico. Te voy a dejar que sigas en esa línea y que intentes molestar lo menos posible a la selección. Nosotros estamos en el campo y no necesitamos a gente que nos esté pegando palos"



Cambios con Luis Enrique



"Ya lo conocemos, tiene mucho carácter. Ha ganado muchas cosas, al final la filosofía y la idea es parecida. Cambia algunos criterios, tiene su forma de ver el fútbol pero es parecido".



Diferencias con Lopetegui



"La idea de fútbol es prácticamente la misma, con matices. Llevamos pocos entrenamientos con él, nos tenemos que adaptar pero estamos muy contentos, con mucha ilusión en esta nueva etapa".



Papel de Isco



"Siempre intento dar lo mejor de mí. Si individualmente estamos todos bien, colectivamente será mejor. Me siento importante, cómodo, me lo paso bien, disfruto en el campo pero los equipos ganadores no dependen de un solo jugador. Tenemos que estar muy bien colectivamente, tener un buen bloque".



Sergio Ramos



"Es nuestro líder, nuestro capitán, tanto dentro como fuera. Ayuda mucho a los chavales nuevos, tiene la ambición intacta y es un lujo contra con él".



España en el Mundial

"Cada partido requiere una manera de jugar. Si juegas contra 11 atrás, pocas cosas más puedes intentar. No hemos ganado con balones largos. Nos ha hecho ganar el fútbol de toque, hay que mejorar, pero tenemos que seguir desde este punto. El Mundial sólo lo gana uno. No es tan fácil como pensáis. No hicimos nuestro mejor partido ante Rusia pero eso puede pasar, lo intentamos hasta el final, no se nos puede reprochar nada. Hay que olvidarlo, no nos va a ayudar y tenemos que mirar hacia adelante. Vamos a ver en qué nivel estamos el sábado".



Una profesión, dos varas de medir , vergonzoso🤮 pic.twitter.com/HQnj4V2MoY — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) 13 de abril de 2018

Método de Luis Enrique



"Es importante tener disciplinas, me parece bien lo de los móviles en las comidas. Nos va a venir bien no estar todo el rato con la maquinita. Estuvo muy bien, nos echamos unas risas y eso siempre viene bien. Era un juego de escape. Te meten en una habitación, con una historia, tienes que buscar pista, códigos y tienes que conseguir salir de la habitación".

Isco Alarcón se ha convertido en el gran abanderado de los 'zascas' al antimadridismo. El crack malagueño lanzó una nueva pulla sobre Diego Torres y demostró que es un experto en repartir 'bofetadas' a la prensa.

Isco, citaba directamente un vídeo de Juanma Castaño en El Partidazo de la Cadena Cope y aseguraba que había "doble vara de medir" y que era "vergonzoso". Eso, sin embargo, no ha sido lo único que ha dejado el crack andaluz contra el antimadridismo.

después de que el malagueño se quedase en el banquillo y sin disputar ni un minuto. Decían que se negó a calentar e Isco no tuvo reparos en responderles: “Dejar de meter mierda que ya iban a salir mis otros dos compañeros… No sabía yo que se podían hacer cuatro cambios”, aseguró.



Uno de sus 'zascas' más recordados llegó tras el Madrid-Juve de la Champions League, citaba directamente un vídeo de Juanma Castaño en El Partidazo de la Cadena Cope y aseguraba que había "doble vara de medir" y que era "vergonzoso". Isco también dio en la diana del Diario As y de la Cadena SER, ambos del grupo PRISA, en las que difamaban claramente tras el Clásico de Navidad después de que el malagueño se quedase en el banquillo y sin disputar ni un minuto. Decían que se negó a calentar e Isco no tuvo reparos en responderles: "Dejar de meter mierda que ya iban a salir mis otros dos compañeros… No sabía yo que se podían hacer cuatro cambios", aseguró. El pasado curso, antes de renovar su contrato, se especulaba con su posible fichaje por el FC Barcelona y ahí también salió a la palestra, tras una foto en redes sociales donde aparecía una bolsa de patatas con el escudo del equipo azulgrana: "¡Que no me voy al Barça pesados! Con la foto quería decir que nos lo vamos a comer con patatas", bromeó.



Que no me voy al barça pesados!! Con la foto queria decir que nos lo vamos a comer con patatas😉 #HalaMadrid!! — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) 6 de abril de 2017

El periodista le acusó de chupón, de meter mal rollo y de esconderse para dejar mal a Iniesta en el Mundial e Isco no dudó en etiquetarle públicamente como un periodista "muy, pero que muy malo". En Las Rozas hubo reencuentro y saltaron 'chispas'...

