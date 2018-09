Las WAGs, que se han sometido al imperio de Luis Enrique

El nuevo seleccionador de la Selección española ha llegado con paso firme y sin titubeos. Y así lo han comprobado sus futbolistas, quienes tendrán que acatar las normas que ya ha instaurado. La mayoría de las órdenes de Luis Enrique no solo afectan a los jugadores, sino también a sus mujeres y novias, que se ven sometidas al imperio del técnico asturiano, según informalia.

Y es que, entre otras cosas, no podrán pasar con ellos el tiempo que antes sí disfrutaban juntos, ya que Luis Enrique no es amigo de dar días libres a sus pupilos durante las concentraciones. Los Sergio Ramos, Isco o David De Gea no podrán estar con sus familiares o amigos en el tiempo que están bajo el mandato del entrenador.

Por el momento, además, tampoco se prevén las tardes libres, como sí era habitual con anteriores seleccionadores como Julen Lopetegui y Vicente del Bosque. Con ellos, los futbolistas disfrutaban de unas horas de asueto y regresaban a sus casas, los que residen en Madrid, mientras que otros hacían planes lejos de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Eso de hablar por móvil con sus novias o mujeres durante las comidas también ha llegado a su fin. Sara Sálamo, Edurne o Pilar Rubio no se podrán comunicarse con sus parejas en tiempo de almuerzo. Tampoco cuando estén en el vestuario, donde solo se permiten las fotos de grupo, en ningún caso las conversaciones.

Entre partido y partido, era habitual que los futbolistas aterrizaran en Madrid y tuvieran algunas horas e incluso días de libranza, tiempo que aprovechaban para ver a sus parejas y evadirse de la presión. Ya no. Ahora viajarán tras el encuentro hasta el lugar en el que se dispute el siguiente partido. Esto es, España se enfrentará a Inglaterra en Londres y desde allí pondrán rumbo a Elche, donde les espera Croacia el próximo martes. Lo mismo ocurrirá durante la concentración de octubre.

Las implacables normas de Luis Enrique contrastan con la permisividad de técnicos como Lopetegui o Vicente del Bosque, quienes tenían una política más condescendiente con sus seleccionados y les permitían más libertad. Con el asturiano, todos los privilegios se han terminado y los futbolistas, así como también las WAGs, deberán acostumbrarse a la nueva disciplina de Lucho.

