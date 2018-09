¿Será Rafa Nadal el presidente del Real Madrid en el 2031?

Según el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, Rafa Nadal “es uno de los mejores embajadores del Real Madrid en el mundo”. El tenista nunca hizo nada por esconder su afición madridista, algo que el presidente del conjunto blanco quiso premiar nombrándole Socio de Honor del club en marzo de 2011. Sin embargo, Florentino está pensando aún más allá y ve incluso a Rafa Nadal como un posible "futuro presidente del Real Madrid". Así lo habría comentado, según EC, este verano, Pérez, según defensacentral.

Según Florentino, "Nadal sería una magnífica elección para la presidencia del Real Madrid". Naturalmente el presidente, que a sus 72 años está cumpliendo su 15ª temporada al mando de los blancos, no se refiere a algo que podría ser inmediato. De hecho Pérez piensa más en algo que se pueda producir dentro de unos años.

Algo que podría afectar Nadal en su futura y esperada candidatura a presidente del Real Madrid, sería el requisito de los años. Sin embargo, en 2031 Nadal cumplirá los 20 años con el carné madridista necesarios para presentarse como aspirante. En aquel año Rafa tendría 'apenas' 45 años. Respecto al aval del 15% del presupuesto con el patrimonio personal todavía se verá... otra opción sería modificar los estatutos internos del club, como ya se hizo en 2012.

Nadal, un verdadero madridista



El pasado febrero Nadal afirmó que le "gustaría" ser un día presidente del Real Madrid. El tenista dijo también que el club cuenta con un "gran presidente y no es algo que se pueda plantear a día de hoy. Estamos muy bien como estamos, tenemos un gran presidente ahora mismo y no creo que el Real Madrid me necesite, pero nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro, no es algo que a día de hoy me pueda plantear".

Las palabras del mallorquín fueron como música para los oídos de Florentino, que desde entonces tiene quiere convencer a Nadal para que asuma en un futuro la presidencia del conjunto merengue. Hay quedestcar también que Rafa fue clave en uno de los últimos grandes fichajes del Real Madrid, el de Marco Asensio. El tenista llamó directamente al presidente y le recomendó la incorporación de su paisano. Y tuvo razón. De hecho Asensio -como el madridismo bien sabe- se ha convertido rápidamente en una de las estrellas mas brillante del panorama futbolístico mundial.

Una estrecha relación



Nadal y Florentino mantienen una muy buena relación y hablan a menudo. Pérez es el primer aficionado del mallorquín y el tenista siempre está pendiente de los éxitos del club de Florentino. Quizás si un día ambos “fenómenos” podrían sentarnos uno al lado del otro en el Palco Presidencial del Santiago Bernabéu...

